Leermeester Dylan Groenewegen: “Dat moet je liggen, ik vind het leuk”

Interview

Niet het WorldTour-team, maar de opleidingsploeg van Jumbo-Visma stond aan het vertrek van de Ronde van Drenthe. Daarbij één opvallende naam: die van Dylan Groenewegen. De 28-jarige topsprinter deed op basis van de UCI U23-regel mee met de jonkies. Voor eigen gewin, maar ook om de jonge gasten de kneepjes van het vak te leren. “Ik vond het een leuke wedstrijd, ik heb me wel vermaakt!”, vertelt de Amsterdammer aan WielerFlits.

Dik aangekleed komt Groenewegen zich met zijn jonge ploegmaats iets na halftwaalf melden bij het startpodium, een klein half uur voor het neutrale vertrek. Zijn deelname aan de Nederlandse UCI 1.1-koers is een bewuste keuze, legt hij uit. “Tijdens de Benelux Tour voelde ik me niet fit, maar de laatste weken gaat het weer lekker. Ik had écht nog zin om te koersen”, legt hij uit. “Het is voor mij ook best een kort seizoen geweest, omdat ik pas in mei begonnen ben na alles wat er is gebeurd. En door corona vielen er ook wat koersen weg.”

In de Ronde van Drenthe was dat dus niet met zijn vertrouwde ploeggenoten, maar met de jonge honden van Jumbo-Visma Development. “Dat is anders, ook een andere manier van koersen. In dit gezelschap was ik toch de wegkapitein, want ik heb de meeste ervaring”, zei hij voor de start. “Ik vond het leuk om met die mannen op pad te zijn. Rick Pluimers was al veel met ons mee geweest met het WorldTour-team. Hem kon ik in koers al goed aansturen, maar de taak voor iedereen was om het hier zo goed mogelijk te doen.”

De doelstelling vooraf was in ieder geval duidelijk. “Het belangrijkste punt uit de bespreking vooraf, was dat we moesten proberen om te winnen. In dit deelnemersveld – waarbij het niveauverschil best wel groot is – was dat voor deze samenstelling niet een makkelijke opgave. Wie, maakt niet uit. Of dat nu Owen Geleijn, Rick of ikzelf ben, dat had niet uitgemaakt. Als het op een sprint uit zou draaien, zouden we uiteraard mijn kaart trekken. Maar dat was op voorhand niet de bedoeling. Ik moest zelf ook gewoon gaan meekoersen.”

Een leuke bijkomstigheid, want daardoor moest Groenewegen zelf ook uit zijn comfortzone. “Er zit in mij natuurlijk een winnaar, dus ik probeerde vanuit iedere situatie de koers te winnen. Daar ging het ook om, dat we altijd een kans op winst creëren. Daar moest ik de jongens vooral in coachen. Ik denk dat ik ze op dat gebied wel iets heb kunnen leren. Behoudens met Rick, had ik nog nooit met ze gekoerst. Ik heb ze vooral gezegd op te letten op de mannen van Intermarché-Wanty-Gobert. Taco van der Hoorn mocht niet wegrijden.”

Pluimers: “Groenewegen gaf ons mee dat we allemaal een eigen kans hadden”

Naast Geleijn, Groenewegen en Pluimers, bestond de rest van de opleidingsploeg uit Loe van Belle, Lars Boven en Hidde van Veenendaal. Die laatste kwam samen met Geleijn op een van de eerste keienstroken ten val, waarna zij moesten opgeven. In de finale toonde vooral Pluimers zich scherp. De 20-jarige Twent zat mee in de eerste achtervolgende groep van zes, met onder meer Jan Bakelants van Intermarché-Wanty-Gobert, Coen Vermeltfoort namens VolkerWessels en Sjoerd Bax van Metec-Solarwatt. Stuk voor stuk geen koekenbakkers.

“Met Dylan koersen is supermooi”, vertelde Pluimers na afloop van de koers. “Hij heeft zo veel ervaring, daar leer je heel veel van. We hadden besproken om vrijuit te koersen en waar kansen lagen, gas te geven. We hadden in ieder geval niet de insteek om het van begin af aan te laten aankomen op een sprint. In deze tactiek hadden we Dylan wel achter de hand, dus dat was heel erg fijn. Ik hoefde daarom in die achtervolgende groep van zes zo min mogelijk te doen. Zo kon ik hopen dat we wegbleven, en anders werken voor Dylans sprint.”

In dat laatste geval was het aan Pluimers om hem goed af te zetten. “Dat is goed gelukt”, vindt de jongeling. “Tot een kilometer voor de streep heb ik voor hem gereden en toen heb ik hem bij Vermeltfoort in het wiel afgezet. Ik had toen niet meer de pure power om door de wind erlangs te rijden. Ik denk dat Dylan redelijk goed zat in de sprint.” Groenewegen kwam in de laatste honderden meters even klem te zitten, waardoor Andrea Pasqualon een gaatje kreeg. De Leeuw van Amsterdam kwam daarna wel vrij, maar kreeg het niet meer dicht.

Klassiekertalent Pluimers steekt graag informatie van de Jumbo-Visma-kopman op. “Tijdens de koers probeerde ik zo veel mogelijk op hem te letten. De profs hebben zoveel kennis over hoe de koersen er hier aan toe gaan, wat je moet doen op het goede moment. Daar heeft hij ons goed in gecoacht, dat we niet te gek deden of juist wel iets moesten doen. Ik vond het ook tof dat hij in de voorbespreking niet zei dat we voor hem gaan rijden, maar dat we allemaal een eigen kans hadden. Al was het zeker duidelijk dat we bij een sprint voor hem gingen.”

Met Groenewegen in de ploeg zorgde dat ook voor extra motivatie, legt Pluimers uit. “Voor ons als jonge jongens was dat natuurlijk hartstikke gaaf om met zulke goede profs in een team rond te kunnen rijden. Natuurlijk weten wijzelf ook wel een beetje waar we moeten zitten, maar met Dylan erbij is het extra leuk om daar je best voor te doen. En in de finale voelt het ook heel fijn als hij je het vertrouwen geeft om hem goed af te zetten in de laatste kilometer. Dat zijn heel gave momenten en ik ben ervan overtuigd dat je dit als jongeling beter maakt.”

Groenewegen geeft de ploeg een dikke voldoende

De meester zelf was na afloop tevreden. “Het was vooral zaak dat we bij de eerste keienstrook goed van voren zaten. Daarna was het zo goed mogelijk in de koers zitten. Maar dat deden de jongens vanzelf. Ze zijn tegenwoordig al zo volwassen op die leeftijd, ik hoefde ze niet veel uit te leggen. Het is meer dat ze mij meehebben en dat ik nog eens benadruk dat ze er móeten zitten. Dat hebben ze heel goed gegaan. Ik vond het in ieder geval heel leuk om zo te koersen en ik denk dat het goed is dat Jumbo-Visma een goede opleiding heeft.”

Groenewegen is ook te spreken over de mixregel van de UCI. “Dat zagen we eerder dit jaar ook al met de broers Mick en Tim van Dijke. Pluimers is ook heel goed op weg en zo zijn er nog wel een paar. Het is goed dat ze af en toe kunnen proeven van het prof-zijn. Ze luisterden in ieder geval heel goed, de jongens zijn heel leergierig. Als je ziet hoe ze ermee bezig zijn… Toen ikzelf negentien was, was ik er op een heel andere manier mee bezig. Ze zijn veel volwassener. Daar heb ik heel veel respect voor. Natuurlijk kunnen er altijd zaken beter, maar ze hebben echt een negen verdiend voor hun inzet. Ze hebben gedaan wat ze konden.”