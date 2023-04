Leegloper zit Rémi Cavagna dwars in finale Brabantse Pijl

Soudal Quick-Step wist woensdag dan wel niet de winnaar af te leveren van de Brabantse Pijl, de Belgische formatie deed wel lange tijd mee om de overwinning. Rémi Cavagna drukte zijn stempel op de koers, maar viel uiteindelijk net naast het podium.

Cavagna was met een aanval op goed zestig kilometer van de streep de aanstichter van een gevaarlijke kopgroep met daarin ook Dorian Godon, Ben Healy, Lucas Eriksson, Andreas Kron en vroege vluchter Tord Gudmestad. Het bleek een beslissend moment in de koers, aangezien het uitgedunde peloton er niet meer in slaagde om nog terug te keren.

Cavagna bevond zich dus lange tijd in een winnende positie, maar de laatste passage van de Hertstraat bleek er te veel aan. De Fransman moest zijn medevluchters Godon en Healy laten rijden, zag ook ploegleider Tom Steels. “Het was een puur technische kwestie”, concludeert de oud-renner in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Toen die mannen het gootje opzochten, wisten we dat het moeilijk zou worden voor Rémi.”

“Ligt daar een hellende strook kasseien zonder dat pad ernaast, is hij altijd mee. En krijgen we een andere koers. Een andere finale. Hij probeerde er nog wel de kop te pakken. Maar eens op de stenen, was het voorbij.” De hardrijder leek in de slotfase nog wel op weg naar de derde plaats, maar de pechduivel reed mee met Cavagna. Steels: “Op het einde zat hij met een leegloper. Die kostte hem de derde plaats.”

Lees ook: Dorian Godon rekent af met Ben Healy in lastige Brabantse Pijl

“Dit kun je bezwaarlijk tegenvallend noemen”

Een balende Cavagna kwam uiteindelijk als vierde over de streep, nadat hij in de laatste meters nog werd voorbijgesneld door Benoît Cosnefroy. Toch hield Steels een goed gevoel over aan de Brabantse Pijl. “Dit kun je bezwaarlijk ’tegenvallend’ noemen, hé. We zaten vol mee in de race.”

“Rémi bracht de beslissende vlucht zelf op gang en bij de tweede forcing was hij opnieuw mee. In de spurt voor de ereplaatsen deed Bagioli nog wat hij kon. Ik kan de jongens dus weinig verwijten. Ze reden een prima wedstrijd. Niet vergeten ook dat we hier – naast Julian Alaphilippe – ook Mauro Schmid moesten missen.”