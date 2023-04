Dorian Godon rekent af met Ben Healy in lastige Brabantse Pijl

Een zware editie van de Brabantse Pijl 2023 is gewonnen door Dorian Godon. Na 205 kilometer koers rekende de Fransman van AG2R Citroën na een heuvelachtige finale in en rond Overijse af met Ben Healy (EF Education-EasyPost). In de achtergrond maakte Benoît Cosnefroy het feest voor AG2R Citroën nog groter door derde te worden.

De kopgroep van de dag bestond uit vier renners. Johan Meens (Bingoal WB) en Sander De Pestel (Team Flanders-Baloise) waren de Belgen van dienst voorin. Zij kregen Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke) en Tord Gudmestad (Uno-X) met zich mee. Zij kregen nooit meer dan zeven minuten voorsprong van het peloton.

Flinke regenval teisterde het peloton in de openingsuren, waardoor de wedstrijd een uitputtingsslag beloofde te worden. Bij het binnenrijden van finishplaats Overijse was de voorsprong van de koplopers teruggebracht tot een viertal minuten. Op de eerste keer Hertstraat brak de koers al open. De nervositeit nam toe, waardoor er ook gevallen werd.

Vroeg koers in het peloton

De finale brak ruim 60 kilometer voor de finish echt open. Benoît Cosnefroy opende op de Hagaard, waarna Lotto Dstny en Alpecin-Deceuninck meesprongen. Het peloton werd stevig uitgedund en meerdere elitegroepjes reden weg. Michal Kwiatkowski en Søren Kragh Andersen waren daar niet bij, zij haakten al vroeg in de voorfinale af.

Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step) probeerde te anticiperen. In natte omstandigheden sprong hij naar Meens, Townsend en Gudmestad, de laatste overblijvers van de vroege vlucht, maar het peloton zat hem op de hielen. Daaruit ontsnapte twee lokale rondes voor het einde een groep van vier: Andreas Kron (Lotto Dstny), Dorian Godon (AG2R Citroën), Ben Healy (EF Education-EasyPost) en Lucas Eriksson (Tudor).

Winnaar zit bij zestal vooraan

Zij vonden aansluiting bij Cavagna en Gudmestad, waardoor zes koplopers met ruim een halve minuut voorsprong aan de laatste 45 kilometer begonnen. Even reed Healy, die bergop de sterkste leek, alleen weg, maar hij zakte terug in de kopgroep. Het zestal reed ondertussen steeds verder weg van het uitgedunde peloton, waar de achtervolging moeilijk op gang kwam.

Bij het ingaan van de laatste ronde van 22 kilometer, met daarin de Hagaard, de Hertstraat, de kasseien van de Moskesstraat, de Holstheide en de S-bocht, was het gat 55 seconden. Healy, Godon en Cavagna reden op de Hagaard weg, waarna de Fransman op de lastige Hertstraat de rol moest lossen. Daardoor bleven de twee sterksten bergop over: Healy en Godon.

De Ier en de Fransman, die bij elkaar bleven op de Moskesstraat, pakten al snel 20 seconden op Cavagna en 40 seconden op Kron en Eriksson. Die verschillen liepen alsmaar verder op, waardoor Healy en Godon mochten gaan denken aan de zege. De EF-renner besloot te pokeren, waardoor Godon de kop op gedrongen werd in de laatste twee kilometers.

Healy liet het aankomen op een sprint, maar daarin werd er straf opgelegd door Godon, die met overmacht de overwinning greep. Healy moest genoegen nemen met de tweede plaats, terwijl Benoît Cosnefroy nog derde werd. Hij passeerde in extremis nog Cavagna en zorgde voor twee AG2R-mannen op het podium.

Het peloton strandde op 25 seconden van Godon. Daar won Axel Zingle de sprint om de vijfde plaats. Arnaud De Lie was op de zevende plaats de beste (en enige) Belg in de top-10.