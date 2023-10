zaterdag 21 oktober 2023 om 10:17

Laurens Sweeck is er weer bij in Overijse: “Toch met vraagtekens”

Laurens Sweeck zal zondag zijn rentree maken in het veld na een spierblessure. De crosser liep die blessure op in de Exact Cross Beringen, waarna hij de Wereldbeker Waterloo moest laten schieten. “Ik kom toch nog met wat vraagtekens aan de start”, vertelde Sweeck aan Sporza.

“De voorbije dagen op training heb ik de intensiteit weer opgedreven en daar heb ik geen hinder van ondervonden. Ik heb het gevoel dat mijn blessure verleden tijd is. Ik denk dat ik het conditieverlies heb kunnen beperken. Ik ben de voorbije twee weken blijven fietsen. Op de fiets zelf had ik er niet zoveel last van, wel tijdens het stappen of lopen.”

Het niet afzakken naar Amerika kan ook goed uitpakken, zegt Sweeck zelf. “Dat geeft me misschien wel een klein voordeel ten opzichte van de renners die wel naar Amerika geweest zijn. We zullen zondag zien hoe het gaat”, plaatst hij zelf een kanttekening. “Overijse is wel een lastige omloop die niet 100 procent op mijn lijf geschreven is. Bovendien heb ik het lopen na mijn blessure nog niet echt kunnen testen. Dus ik kom toch nog met wat vraagtekens aan de start.”

Kuypers en Nys

Tot slot geeft Sweeck mee wie indruk op hem gemaakt heeft de laatste crossen. “Dat Gerben Kuypers zo goed was in Ardooie, verbaast me niet. In Beringen reed hij ook al heel sterk, daar had hij alleen wat pech met een val en een lekke band. Thibau Nys heeft ook zeker een stap vooruit gezet. Zijn techniek was altijd al heel beheerst, nu is hij ook fysiek sterker geworden. Wat hij nu getoond heeft, hadden we nog niet gezien van hem.”