Laurens De Plus doorbreekt stilzwijgen: “Ik begrijp de insinuaties, maar ze zijn fout”

Vorige dinsdag nam Laurens De Plus al deel aan het Belgisch kampioenschap, morgen start hij in de Waalse Pijl en zondag staat Luik-Bastenaken-Luik op de agenda. Na een seizoen vol ellende is de klimmer van Jumbo-Visma terug. En hij is opnieuw bereikbaar voor de pers. “Misschien heb ik te lang gewacht om te praten”, klinkt het.

Waarom heb je dat stilzwijgen zo lang volgehouden, Laurens?

“Een beslissing die ik zelf had genomen in overleg met mijn entourage. Ik wilde eerst volledig herstellen en pas met jullie praten zodra ik opnieuw in competitie kwam. Maar achteraf gezien was dat misschien niet de beste optie, want ik kreeg steeds meer vragen.”

Het voedde in elk geval de insinuaties. Jumbo-Visma zou je niet meer opstellen omdat je naar INEOS Grenadiers vertrekt.

“Ik weet het. Ik begrijp die gedachtengang ook, maar bij deze mogen die insinuaties voor eens en voor altijd de wereld uit. Mijn vertrek had niets te maken met mijn afwezigheid. Ik was geblesseerd en moest revalideren. Meer was er niet aan de hand. Maar nog eens, ik snap dat er vragen kwamen. Zeker door die samenloop van omstandigheden. Maar de Tour de France was bezig. Ik redeneerde dat niemand zou wakker liggen van Laurens De Plus.”

Hoe heb je de Tour de France ervaren?

“Natuurlijk was ik eerst ontgoocheld dat ik er niet bij was. Maar ik heb toch meegeleefd met de jongens. Ik ben meermaals met hen op stage geweest. Ik gunde hen het succes en was mee ontgoocheld toen het in het slotweekend nog fout liep. Ik zou wel een hele slechte mens zijn, mocht ik het anders hebben ervaren. Ik heb overigens een prima periode gehad bij Jumbo-Visma en ik hoop die ook goed af te sluiten.”

Kan je ons even uitleggen wat je blessure exact inhield?

“Ik denk niet dat ik mijn volledig medisch dossier op tafel moet leggen. Maar kort geschetst, ik kampte in januari met maagproblemen. Die waren opgelost, maar toen stak corona de kop op. Pas in juni kreeg ik problemen met de heup. Een ontsteking door overbelasting. Rust en specifieke oefeningen waren nodig om te herstellen. Jammer genoeg kwam zowel de Tirreno als de Giro te vroeg. Nu voel ik me er wel klaar voor.”

Je startte op het BK. Viel dat mee?

“Ik heb afgezien, moest flink naar adem happen. In een WorldTour-wedstrijd wordt in de beginfase gecontroleerd gereden en gebeurt het allemaal in de finale. Op een BK wordt van meetaf aan hard gefietst. Dat hakte er zwaar in. Maar het is een extra training geweest na mijn stage in Italië. Ik heb er mijn conditie nog opgekrikt en voel me klaar om zowel in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik onze kopmannen (Tom Dumoulin en Primoz Roglic, red) bij te staan. Maar ik zal uiteraard nog niet in staat zijn om de finale te rijden. Dat is voor later.”

Hoe ziet jouw verdere programma er uit?

“Na Luik volgt een evaluatie. Maar ik sta op de longlist voor de Vuelta. Ik ben hongerig, het vuur brandt om er aan de start te staan. Tenminste als Covid-19 geen stokken in de wielen steekt. Vuelta-deelname zou mooi zijn om dit vreemde seizoen af te sluiten. Een seizoen dat ik niet snel zal vergeten.”

Nog even over jouw transfer naar INEOS Grenadiers. Hebben we het over een ‘offer you can’t refuse’?

“Nee! Ik snap het cliché, maar het klopt niet. Ik zat in een luxepositie en had meerdere aanbiedingen. Maar na een goed gesprek met Dave Brailsford heb ik voor INEOS gekozen. Brailsford wil terug naar de basis: een goede groep met jonge renners, om dan te zien wie de beteren zijn en de selectie verdienen. Schrik van de concurrentie heb ik niet. Integendeel, dit is een manier van werken waarbij ik het beste tot mijn recht kom.”