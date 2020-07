Lauren Kitchen breekt sleutelbeen in Clásica Femenina Navarra zaterdag 25 juli 2020 om 10:40

Lauren Kitchen heeft zonder twijfel een andere hervatting van het wielerseizoen voor ogen gehad. De renster van FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope brak gisteren bij een valpartij haar sleutelbeen in de Clásica Femenina Navarra, die door Annemiek van Vleuten werd gewonnen.

Kitchen (29), winnares van o.a. de Ronde van Overijssel (2015), kwam in de Spaanse wedstrijd ten val en moest opgeven. Naderhand kwam een sleutelbeenbreuk aan het licht. De Australische was haar seizoen in eigen land begonnen met onder andere de Tour Down Under en de Cadel Road Race. Ook reed ze Omloop Het Nieuwsblad en Omloop van het Hageland voordat het seizoen stil kwam te liggen. De Clásica Navarra was haar eerste koers sinds de coronabreak.

🚑 Victime d'une chute hier sur la Classica Navarra, Lauren Kitchen a passé des examens qui ont révélé une fracture de la clavicule. Nous lui souhaitons un bon rétablissement 💪 pic.twitter.com/UCFCycKba0 — FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope (@FDJ_NAqui_Fut) July 25, 2020