Nieuwe co-sponsor en naamsverandering voor vrouwenploeg FDJ

FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope zal vanaf 15 juli door het leven gaan als FDJ-SUEZ-Futuroscope. De Franse formatie heeft met SUEZ, een Frans milieubedrijf, namelijk een nieuwe co-sponsor gevonden voor de komende seizoenen.

SUEZ gaat een samenwerkingsverband aan voor de komende drie jaar. Dit betekent concreet dat de formatie vanaf 15 juli tot en met het einde van het seizoen verder zal gaan onder de naam FDJ-SUEZ-Futuroscope. Vanaf 2023 staat de ploeg ingeschreven als FDJ-SUEZ. Er is nog meer goed nieuws voor de vrouwenformatie: ook hoofdsponsor FDJ blijft de komende seizoenen aan boord, net als Futuroscope en de regio Nouvelle-Aquitaine.

“Met de steun van FDJ en SUEZ zal de ploeg zich vanaf 24 juli presenteren in de allereerste editie van de Tour de France Femmes avec Zwift. Het behalen van een UCI Women’s World Tour-licentie in 2020 was een essentiële stap. FDJ-SUEZ heeft de ambitie om deel te nemen aan de grootste wielerkoersen, haar status als belangrijkste Franse ploeg te consolideren en zich bij de beste drie teams te handhaven op de WWT-ranking”, klinkt het in een persbericht.

De zegeteller van de ploeg staat dit seizoen op acht stuks. FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, zoals de ploeg nu nog heet, was dit seizoen met Marta Cavalli al succesvol in de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Andere sterkhouders binnen het team zijn Cecilie Uttrup Ludwig, Grace Brown, Clara Copponi en Brodie Chapman.