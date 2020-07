Annemiek van Vleuten wint weer en behoudt 100% score in 2020 vrijdag 24 juli 2020 om 19:25

De overwinning in de Clásica Femenina Navarra is vandaag gegaan naar een solerende Annemiek van Vleuten. De wereldkampioene van Mitchelton-Scott behaalde daarmee haar tweede overwinning in twee dagen, nadat ze de donderdag al de Emakumeen Nafarroako Klasikoa solo won.

Op het bergachtige parcours in de Baskische regio Navarra wist Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) als een van de eerste grote namen weg te rijden. Zij kreeg op de zware Muro de Tirapu, die halverwege het parcours lag, bijval van wereldkampioene Annemiek van Vleuten.

De Italiaanse en de Nederlandse van Mitchelton-Scott vonden elkaar en pakten een voorsprong van ruim anderhalve minuut op een groep achtervolgers, met daarbij onder meer Anna van der Breggen. Even leek Van Vleuten de zege in haar schoot geworpen te krijgen toen Longo Borghini een lekke band kreeg. Na een snelle wissel wist ze op 25 kilometer van de meet weer de aansluiting te vinden aan kop.

Van Vleuten rijdt weg bij Longo Borghini

Op de laatste beklimming van de Alto del Perdón wist Van Vleuten op sportieve wijze afscheid te nemen van haar medevluchter. Op de top was het gat 47 seconden met Longo Borghini en ruim twee minuten met het peloton, een verschil dat in de slotkilometers niet meer goedgemaakt werd.

De zege in de Clásica Navarra (UCI 1.1) is voor Van Vleuten haar derde overwinning van het seizoen in evenveel wedstrijden. De 37-jarige renster behoudt daarmee haar honderd procent score sinds ze vorig jaar in Harrogate wereldkampioene werd.