Kristen Faulkner wint bergrit over Passo Daone in Giro Donne

Kristen Faulkner heeft de achtste rit van de Giro d’Italia Donne gewonnen. In San Lorenzo Dorsino kwam de Amerikaanse van BikeExchange-Jayco solo over de streep, nadat ze op de laatste klim van de dag, de Passo Daone, was weggereden bij haar medevluchter Gaia Realini. Faulkner had eerder ook al de proloog op Sardinië op haar naam geschreven. Annemiek van Vleuten hield haar roze leiderstrui en kan morgen de eindzege binnenslepen.

Met Annemiek van Vleuten een stuk steviger in de roze trui, ging de Giro Donne het slotweekend in met de bergetappe tussen San Michele all’Adige en San Lorenzo Dorsino. Op de route waren drie stevige beklimmingen opgenomen, met de Fai della Paganella en de Duron van de tweede categorie in de eerste helft van de rit. De zwaarste klim lag op dertig kilometer van de finish: de Passo Daone was met zijn 6,2 kilometer lengte niet de langste klim, met een gemiddelde stijging van 10,9% en uitschieters tot 18,1% stak die echter ver boven de rest uit.

Om vijf voor elf werd het startsein gegeven voor de 112,8 kilometer lange rit. Het regende meteen aanvallen in de elf kilometer op weg naar de eerste klim, maar aan de voet was alles nog samen. Thalita de Jong (Liv Racing Xstra) probeerde het even alleen, maar ook de Nederlandse bleef niet weg. Trek-Segafredo, de ploeg van nummer vier Elisa Longo Borghini en Lucinda Brand, nam het initiatief en zorgde dat het peloton fors uitdunde. Gaia Realini (Isolmant) en Kristen Faulkner (Team BikeExchange-Jayco) slaagden er vervolgens in om weg te springen.

Kopduo loopt uit op eerste klim

De Italiaanse Realini, winnares van de Giro di Campania in Rosa, en Faulkner, die de eerste rit van deze Giro Donne won, hadden op de top van de Fai della Paganella al ruim een minuut te pakken op de groep met roze trui Van Vleuten. Beide rensters waren echter niet gevaarlijk in de strijd om het klassement. Hun voorsprong liep daarna verder op. Achter hen gingen Brodie Chapman (FDJ), Anouska Koster (Jumbo-Visma) en Erica Magnaldi (UAE ADQ) in de tegenaanval. Lucinda Brand (Trek-Segafredo) haakte daar eveneens haar karretje bij aan.

Realini en Faulkner reden echter sterk en kwamen met twee minuten op de vier tegenaanvallers en drie minuten op het peloton over de top van de Duron, de tweede klim. Ze hielden in aanloop naar de Passo Daone, de laatste klim, de achtervolgers op zo’n twee minuten, terwijl ze verder afstand namen van de groep-roze trui. De Daone vanuit noordelijke richting was echter nog een belangrijke horde, waar de stijgingspercentages vrijwel steeds in de dubbele cijfers lagen, met de maximale piek richting de 20%.

Op 32 kilometer van de finish begonnen de rensters eraan. De achtervolgers kwamen nauwelijks dichter bij het kopduo, terwijl de groep-roze trui begon te versnellen. Eerst trok Mavi García van UAE Team ADQ fors door, daarna schakelde Marta Cavalli (FDJ) op. Door deze versnellingen was alleen de top vijf van het klassement nog bij elkaar: Van Vleuten, Cavalli, García, Longo Borgini en Niamh Fisher-Black (SD Worx). Cavalli bleef gas geven en alleen Van Vleuten en García konden haar volgen.

Tegenaanvallers worden ingerekend

Ondertussen werden de vier tegenaanvallers Chapman, Koster, Brand en Magnaldi een-voor-een ingerekend. Cavalli en roze trui Van Vleuten waren de sterkste klimmers en reden García eraf. Op twee kilometer onder de top van de Passo Daone hadden Realini en Faulkner nog twee minuten op het koppel Cavalli-Van Vleuten. Faulkner loste een kilometer onder de top Realini en ging solo verder. Met nog 25,9 kilometer te koersen, kwam de 29-jarige Amerikaanse als eerste boven op de zware klim. Daarmee werd ze leider in het bergklassement.

Na de beklimming van de Passo Daone, probeerde Cavalli Van Vleuten te lossen in de afdaling en de Italiaanse pakte een gaatje. In het dal had de overgebleven koploper Faulkner nog steeds anderhalve minuut voorsprong op Cavalli. Van Vleuten, die gezelschap van Longo Borghini kreeg, volgde een handvol seconden later. Cavalli, Van Vleuten en Longo Borghini kwamen vervolgens samen. Zij raapten niet veel later vluchter Realini op. De etappezege leek echter vergeven aan de Amerikaanse leidster.

Faulkner kwam in de lastige finale niet meer in de problemen en stelde na drieënhalf uur koers de etappezege veilig. Bijna een minuut na de Amerikaanse kwam Cavalli als tweede over de streep. De Italiaanse was in de slotfase nog weggereden uit de eerste achtervolgende groep. Een handvol seconden na haar kwamen Longo Borghini en Van Vleuten als derde en vierde over de finish.