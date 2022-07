Annemiek van Vleuten boekt tweede ritzege in Giro Donne ondanks late val

Annemiek van Vleuten heeft in de Giro d’Italia Donne de bergetappe naar Aldeno gewonnen. Op de laatste klim, Lago di Cei, reed de kopvrouw van Movistar weg bij de concurrentie. In de lange afdaling naar de finish kwam ze nog wel ten val, maar ze zat snel weer op haar racefiets en haar voorsprong was groot genoeg om toch de overwinning binnen te slepen. Eerder in de ronde won Van Vleuten ook al de rit rond Cesena.

Net als gisteren kreeg het peloton van de Giro Donne een bergrit voor de wielen, maar deze keer zonder aankomst bergop. Vanuit Rovereto maakte de route eerst een lus van veertig kilometer door de vallei van de Adige. Daarna reden de rensters eerst de Passo Bordala omhoog vanuit het zuiden. Vervolgens daalden zij via de Lago di Cei af naar aankomstplaats Aldeno, om dan de Lago di Cei vanuit oostelijke richting weer op te rijden. Uiteindelijk was het vanaf de top van deze klim van tweede categorie nog twaalf kilometer naar de daadwerkelijke finish.

Amanda Spratt van BikeExchange-Jayco verscheen niet meer aan de start van de zevende rit. De nummer zes van het klassement testte positief op het coronavirus en moest de wedstrijd verlaten. Ook land- en ploeggenote Georgia Baker en de Tsjechische Tereza Neumanova (Liv Racing Xstra) stonden niet meer aan het vertrek. Even na elf uur werd het startsein gegeven en het was meteen koers. Het duurde echter tot de eerste klim van de dag, de Passo Bordala, tot de eerste serieuze ontsnapping tot stand kwam.

Kristen Faulkner toont zich

Brodie Chapman (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope), dit seizoen de winnares van de GP de Chambéry en vierde in de Ronde van Zwitserland, ging in de aanval en pakte een mooi gaatje. Kristen Faulkner (BikeExchange-Jayco) sprong naar de Australische toe en reed daarna bij haar weg – de Amerikaanse was afgelopen maand nog tweede in de Ronde van Zwitserland achter Lucinda Brand. Clara Koppenburg (Cofidis) ging in de tegenaanval, maar de Duitse raakte niet bij de enige koploopster.

Faulkner kwam als eerste over de top van de Passo Bordala en dook toen de lastige afdaling in. Daar ging het mis voor Koppenburg in haar jacht naar voren. De Duitse, vorige maand tweede in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge, viel en moest de strijd staken. Faulkner kwam vervolgens door bij de eerste passage van de finish in Aldeno met een voorsprong van bijna twee minuten op rozetruidrager Annemiek van Vleuten (Movistar) en de favorietengroep, die in de afdaling in twee stukken was gebroken.

De groep-roze trui, met daarbij ook nummer twee Mavi García (UAE Team ADQ) en nummer drie Marta Cavalli (FDJ) kwam echter kort na de finishpassage weer samen. Van Vleuten viel daarna aan, aan het begin van de klim van Lago di Cei. Alleen García en Cavalli konden haar volgen. De kopvrouw van Movistar reed hard door, waardoor de voorsprong van Faulkner smolt als sneeuw voor de zon. Na een nieuwe versnelling loste de roze trui haar concurrentes in het klassement, en dichtte ze het gat naar de koploopster.

Van Vleuten tegen Cavalli

Van Vleuten nam gelijk de kop, terwijl Faulkner zich kon vastbijten in haar wiel. García kraakte en moest de anderen laten gaan, maar Cavalli kon het kopduo nog in het vizier houden. Nadat Van Vleuten Faulkner eraf had gereden, probeerde Cavalli bij de roze trui te komen. Die viel echter niet stil. Naarmate de top dichterbij kwam, nam Van Vleuten langzaam maar zeker meer afstand van Cavalli. Op de top van de klim was het verschil al opgelopen tot een halve minuut. Daarna volgde alleen nog een lange afdaling naar de streep.

Daar gaf Van Vleuten bijna alles uit handen. In een rechterbocht op vier kilometer van de streep verloor de Nederlandse de controle over haar fiets en kwam ze ten val in de berm. Ze zat echter snel weer op de fiets en raakte een halve minuut van haar voorsprong kwijt. Het verschil naar de nummer twee, Cavalli, was echter groot genoeg om de overwinning veilig te stellen. Cavalli werd tweede op bijna een minuut, Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) was derde op ruim anderhalve minuut. De achterstand van García bedroeg drie minuten.