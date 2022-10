Lars van der Haar uit felle kritiek op wereldbeker veldrijden: “Dit is ongehoord”

De wereldbeker veldrijden begint zondag met de wereldbekercross in het Amerikaanse Waterloo. Pas twee weken geleden werd definitief duidelijk hoe het wedstrijdschema van het belangrijkste klassement eruit komt te zien. Een slechte zaak vindt Lars van der Haar.

“We weten pas sinds twee weken hoe de kalender van de wereldbeker en Superprestige eruitziet. Dit is ongehoord”, is Van der Haar kritisch. “Ik vind het slecht. Het seizoen is al gestart. We hebben onze eerste wedstrijden gereden en dan pas hoor je wat de klassementen gaan zijn.

Voor ons is het moeilijk om je seizoen goed te plannen.”

Twee weken geleden werd nog een aantal wijzigingen in de wereldbeker doorgevoerd. Rucphen, Dendermonde en Londen (officieel nooit aangekondigd) zijn van het programma geschrapt. Daarvoor zijn crossen in Maasmechelen, Gavere en Dublin teruggekomen.

Ook aan de kalender van de Superprestige is nog een aanpassing gedaan. Vorige week werd de Hexia Cyclocross van Gullegem (7 januari 2023) toegevoegd aan de kalender. Beide klassementen staan onder supervisie van organisatiebureau Flanders Classics.

Wereldbeker minst belangrijk

Van der Haar zal zich dit seizoen opnieuw niet focussen op klassementen. Hij richt zich op losse wedstrijden. “Met deze insteek denk ik er aan het eind van het seizoen er het beste uit te komen. Door de vele nieuwe wereldbekercrossen is dat mijn minst belangrijke klassement van het jaar geworden.”

Vrijwel heel de veldritwereld blijft nog een week in de Verenigde Staten voor de tweede wereldbekercross van het seizoen, volgende zondag in Fayetteville (16 oktober). Met uitzondering van Van der Haar. Hij slaat ‘m over en vertrekt maandag al terug naar Nederland.

“Na meer dan 15 jaar crossen ken ik mezelf en weet ik dat die jetlag erin hakt. Na Fayetteville vrijwel meteen naar Tabór (volgende wereldbeker) reizen zie ik niet zitten. Vanuit Waterloo via Chicago naar huis is makkelijker dan vanuit Fayetteville naar huis. Daar moet je twee reizen maken. Eerst een lange binnenlandse vlucht van vier uur, dan een paar uur wachten en nog eens tien uur vliegen naar huis. Die reis is veel intensiever. Door maandag naar huis te gaan, kan ik thuis nog wat extra trainen”, legt hij uit.

Het feit dat hij onlangs vader is geworden van een dochter en dat hij vaak uitstekend presteert op het parcours van het Tsjechische Tábor spelen ook mee in het besluit van de crosser van Baloise Trek Lions.

Blij met tweede startrij

Het zijn juist de wereldbekerwedstrijden waarin je veruit de meeste UCI-punten kunt verdienen, die op het wereldkampioenschap de startrij bepalen. Door meerdere wereldbekercrossen over te slaan loopt Van der Haar het risico op het WK in Hoogerheide niet vanaf de voorste startrij te mogen vertrekken. “Dat is in mijn voordeel. Ik ben een snelle starter en moet daardoor vaak die hele inspanning doen op kop van de groep. Ik sta dus liever op de tweede rij.”

De 31-jarige crosser is zijn korte Amerikaanse trip in ieder geval goed begonnen. Zaterdagmiddag (lokale tijd) won hij de Trek Cup. Een C1-cross op hetzelfde parcours van de wereldbeker in Waterloo. “Met deze overwinning compenseer ik nog enigszins het verlies van punten in Fayetteville.”