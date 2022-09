Superprestige veldrijden voegt cross in Gullegem toe aan kalender

Organisator Flanders Classics heeft de Hexia Cyclocross van Gullegem toegevoegd aan de kalender van de Superprestige. De veldrit in Gullegem (7 januari 2023) staat nog maar sinds 2018 als losse cross op de kalender, maar zet nu dus al een stap hogerop.

Op zondag 7 januari zullen de crossers voor de zesde keer het Gullegemse veld induiken, maar de cross maakt dit seizoen wel voor het eerst deel uit van een regelmatigheidsklassement. “Het is een volgende stap in ons groeiproces om toe te treden tot de Telenet Superprestige. Gullegem staat zo meteen tussen monumenten zoals de crossen van Ruddervoorde, Heusden-Zolder en Diegem. Het is overigens de voorlaatste cross in het regelmatigheidscriterium, waardoor het meteen spannend belooft te worden in Gullegem”, laat de organisatie weten.

“We hebben in Gullegem een bijzonder enthousiaste nieuwe partner voor de Telenet Superprestige gevonden”, vult Flanders Classics CEO Tomas Van Den Spiegel aan. “Een wedstrijd met stevige fundamenten en een gemotiveerde organisatie verwelkomen we uiteraard met open armen in het oudste regelmatigheidscriterium binnen het veldrijden. Naast Ruddervoorde en Middelkerke wordt Gullegem trouwens de derde Telenet Superprestige wedstrijd op West-Vlaamse bodem.”

De organisatie van de Hexia Cyclocross blijft volledig in handen van het huidige bestuur. Er is vanaf nu wel een nauwere samenwerking met Flanders Classics in functie van de toetreding tot de Telenet Superprestige.

Volledige kalender De Superprestige kent dit veldritseizoen acht manches. Op zaterdag 29 oktober volgt de eerste manche in Ruddervoorde. Vervolgens trekken de crossers naar Niel, Merksplas, Boom, Heusden-Zolder, Diegem, Gullegem en tot slot Middelkerke. Flanders Classics heeft overigens geschoven met de datum van de cross in Boom. Deze veldrit zal nu plaatsvinden op 3 december, aangezien het de vrije plaats inneemt van Gavere. De klimcross in Gavere maakt nu deel uit van de Wereldbeker veldrijden en schuift op naar 26 december. Manches

29/10 – Ruddervoorde

11/11 – Niel

19/11 – Merksplas

03/12 – Boom

27/12 – Heusden-Zolder

28/12 – Diegem

07/01 – Gullegem

11/02 – Middelkerke