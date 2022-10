Eerste seizoenszege Lars van der Haar in Trek Cup

Lars van der Haar heeft zijn eerste seizoenszege te pakken. De Nederland van Trek Baloise Lions was de beste in de Trek Cup, een C1-cross op het parcours van de wereldbeker veldrijden in Waterloo.

De wedstrijd bleef lange tijd gesloten. De concurrentie hield Van der Haar nauwlettend in de gaten. In de slotronde leek het uit te draaien op een massasprint, maar de 31-jarige Nederlander wist dat te voorkomen door een klein gat te forceren. Op de finish hield hij drie seconden over op Daan Soete, Fransman David Menut finishte als derde.

Clara Hongsinger wint bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging de overwinning naar Clara Honsinger, die heel de wedstrijd in de spits reed. Hélene Clauzel en Manon Bakker werden tweede en derde.

Zowel bij de mannen als bij de vrouwen ontbraken de meeste toppers. Zij kozen ervoor hun benen te sparen voor de wereldbekercross van aanstaande zondag.