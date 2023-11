maandag 13 november 2023 om 09:34

Lars van der Haar over dreigement UCI: “We moeten een open discussie voeren”

Video Lars van der Haar eindigde zondag als tweede in de Wereldbeker Dendermonde, achter zijn ploeggenoot Pim Ronhaar. Een een-tweetje dus voor Baloise Trek Lions, dat dit seizoen goed op dreef is. “Eigenlijk slaat het helemaal nergens op”, zei een blije Van der Haar voor de camera van WielerFlits.

“Dit is denk ik wel een parcours waar Pim van tevoren al een rondje om heen had gezet. Ik ben blij voor hem”, aldus de Nederlands kampioen. “Hij gaat op het perfecte moment, toen ik bij die mannen aansloot. Vervolgens konden we van daaruit controleren met de ploeg.” Mogelijk kan Van der Haar ook profiteren van de groei van Ronhaar. “Natuurlijk, ik heb daar al van geprofiteerd in Maasmechelen. Ik denk dat we van elkaar kunnen profiteren. Over een paar jaar zullen zij het misschien helemaal moeten overnemen”, glimlacht Van der Haar.

Reactie op Lappartient

Dankzij zijn tweede plaats heeft Van der Haar zijn leidende positie in de Wereldbeker ook verstevigd. Hij heeft echter al besloten niet deel te nemen aan de manches in Dublin en Val di Sole. Begint hij daar nu al wat spijt van te krijgen? “Nee, dat blijft een sportieve keuze. Als ik alles zal gaan rijden, als ik alles zal blijven doen, rijd ik mezelf uiteindelijk denk ik helemaal kapot. Op de manier dat ik het nu doe, kan ik de uitslagen denk ik hoger houden en aan het einde van het jaar misschien zelfs nog steeds kans maak om het klassement te winnen. Michael (Vanthourenhout, red.) valt nu helemaal weg en als Eli (Iserbyt, red.) nog één keer wat voor heeft, komt het allemaal op hetzelfde neer.”

UCI-voorzitter David Lappartient stelde zondagochtend dat deelname aan de UCI Wereldbeker verplicht moet worden, anders dreigt hij met uitsluiting voor de volgende wereldbekermanche én voor het WK veldrijden. Wat vindt Van der Haar daarvan? “Ik denk niet dat we het machtswoord nu al moeten gebruiken, we moeten een open discussie voeren tussen de UCI, de renners en de ploegen. Ik denk ook dat het allemaal wel meevalt. Ik laat ook vier Superprestige-wedstrijden vallen om vier Wereldbekers te rijden. Het is niet zo dat wij expres de Wereldbeker laten vallen, de Wereldbeker is nog steeds een heel belangrijk klassement.”

Schouder uit de kom

Van der Haar kwam ook nog terug op zaterdag, toen zijn schouder uit de kom schoot tijdens de Superprestige Niel. Inmiddels gaat het weer goed met zijn schouder. “Natuurlijk heb ik wel wat last, maar op dit parcours kom je geen gekke dingen tegen. Het was altijd op een normale manier de fiets optillen. Je kon heel berekend rijden, wat die schouder betreft.”

De combinatie Superprestige Niel en Wereldbeker Dendermonde leek behoorlijk pittig, maar van het zwaarste weekend ooit wilde Van der Haar niet spreken. “Ik heb wel zwaardere dingen gemaakt. Het parcours was vandaag (zondag, red.) wel heel zwaar, maar het was niet het Dendermonde van een aantal jaar geleden.”