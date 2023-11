zondag 12 november 2023 om 16:06

Ronhaar verrast met solozege in Wereldbeker Dendermonde, ploegmaat Van der Haar tweede

De Wereldbeker van Dendermonde is – enigszins verrassend – gewonnen door Pim Ronhaar. De Nederlander van Baloise Trek Lions bleek op het modderige parcours in Dendermonde duidelijk de sterkste en soleerde op knappe wijze naar zijn eerste grote zege bij de profs. Zijn ploeggenoot Lars van der Haar maakte het feestje compleet door als tweede te finishen.

Een dag na de loodzware blubbercross van Niel, kwamen de veldrijders zondag alweer in actie. En ook vandaag konden de veldritliefhebbers zich weer verheugen op een modderfestijn. Na een jaartje afwezigheid keerde de wereldbekermanche van Dendermonde terug op de kalender. Bij de elitemannen waren er – zoals heel het seizoen al het geval is – meerdere kanshebbers op de overwinning. Dé grote afwezigen waren Thibau Nys, die zijn keuze om alleen in Niel te rijden deze week zag bekritiseerd worden door de UCI, en Michael Vanthourenhout. Die laatste kampte met maagproblemen.

Vandebosch maakt indruk in openingsfase

Maar met onder meer Eli Iserbyt en Lars van der Haar als mogelijke protagonisten, konden we ons weer verheugen op een spannende cross. Maar deze mannen kwamen aanvankelijk niet in het stuk voor. De kopstart was namelijk voor Toon Vandebosch. De 24-jarige Belg van Crelan-Corendon was zaterdag al vijfde in de Superprestige van Niel en had hier duidelijk vertrouwen uit geput. Vandebosch ging in de eerste ronde flink tekeer en sloeg een veelbelovende bres.

En wat met de grote kanonnen? Eli Iserbyt kwam na de openingsronde als tweede door, op een zestal seconden van eenzame leider Vandebosch, met in zijn spoor Ryan Kamp, Pim Ronhaar en Laurens Sweeck. Van der Haar had zijn start dan weer gemist en de wereldbekerleider was na één ronde al op achtervolgen aangewezen, net als Felipe Orts, zaterdag nog knap derde in Niel. Cameron Mason was al helemaal in geen velden of wegen te bekennen. De Brit kreeg bij de start te maken met materiaalpech en leek meteen uitgeschakeld voor een goede klassering.

Ronhaar soleert naar eerste grote zege bij de profs

Maar Mason liet zich niet zomaar uit het veld slaan en begon met goede moed aan een indrukwekkende inhaaljacht. De seizoensrevelatie, tweede op het voorbije EK veldrijden in Pontchâteau, wist de ene na de andere renner in te halen en had in de vijfde ronde zelfs zicht op een top 5-notering. De overwinning leek alleen wel ver weg voor Mason, aangezien Pim Ronhaar inmiddels ribbedie was. De Nederlander van Baloise Trek Lions was een ronde eerder al weggereden van medekoplopers Vandebosch en Sweeck.

De twee Belgen moesten duidelijk passen onder het geweld van Ronhaar en kregen niet veel later – tot overmaat van ramp – het gezelschap van Van der Haar. De Nederlander was als ploeggenoot van Ronhaar niet van plan om over te nemen en speelde zo zijn rol als afstopper tot in de perfectie. Ronhaar was inmiddels ontketend en liep alsmaar verder uit op de eerste drie achtervolgers. Met een voorsprong van een dikke halve minuut, begon de 22-jarige veldrijder aan de laatste ronde.

En dit bleek ruim voldoende om uit de greep te blijven van zijn naaste belagers. Ronhaar bleef in de laatste ronde foutloos en kon in de laatste rechte lijn het zegegebaar maken. Voor de coureur van Baloise Trek Lions is het een bijzonder moment, aangezien het zijn eerste grote zege is bij de profs. Zijn ploeggenoot Van der Haar kreeg in de laatste ronde de vrijheid om zijn kaarten op tafel te gooien en reed zo nog weg van Sweeck voor plek twee.

Wereldbeker veldrijden in Dendermonde

Uitslag elitemannen

Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) in 56m04s

Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) – op 16s

Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) – op 27s

4. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) – op 33s

5. Gerben Kuypers (Circus-ReUz-Technord) – op 40s

6. Kevin Kuhn (Circus-ReUz-Technord) – op 42s

7. Jens Adams (Athlete For Hope) – op 45s

8. Joran Wyseure (Crelan-Corendon) – op 48s

9. Toon Vandebosch (Crelan-Corendon) – op 54s

10. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal) – op 56s