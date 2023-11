zaterdag 11 november 2023 om 17:30

Bizarre beelden: Lars van der Haar zet schouder terug in de kom tijdens Superprestige Niel

Het was niet de dag van Lars van der Haar in de Superprestige Niel. De Nederlands kampioen reed al op grote achterstand en toen schoot tot overmaat van ramp ook nog eens zijn schouder uit de kom schoot. Op de televisiebeelden is te zien hoe hij het euvel zelf weer hersteld.

Het duurt een paar seconden, maar uiteindelijk krijgt Van der Haar zijn rechterschouder weer in de kom. Hij doet dat zonder een krimp te geven. Vervolgens stapt de crosser van Baloise Trek Lions weer op zijn fiets om zijn weg te vervolgen. In de uitslag zien we overigens wel een DNF achter zijn naam.

WTF did I just watched. 😳

Lars van der Haar just casually popped back his dislocated shoulder.

Here is the video @JoseBeenTV of what you wrote a tweet about. And it is definitely something for you @OutOfCycling pic.twitter.com/KWrk5v3nwk

— Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) November 11, 2023