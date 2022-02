Lars van der Haar: “Ik oefen twee keer per week op de balkjes”

Lars van der Haar reed in de Ethias Cross in Maldegem naar de derde plek. Na een valpartij in de eerste ronde over de balkjes moest de Nederlander achtervolgen. De overwinning in Maldegem was voor Laurens Sweeck, die solo over de streep kwam.

“Ik reed eigenlijk wel met vertrouwen over de balkjes in de opwarming, ik sprong er goed over. Ik schoot echter in de eerste ronde uit mijn pedaal na de eerste balk. Het enige wat ik kon proberen was goed te vallen, maar ik kreeg toch mijn fiets flink in de rug”, aldus Van der Haar over zijn valpartij. “Ik had gisteren nog geoefend op de balkjes. Ik oefen twee keer per week zeker wel een kleine dertig minuten. Het is mijn zwakste punt, dus dan moet ik het blijven oefenen”, vertelde hij na afloop aan WielerFlits.

Van der Haar kwam ondanks die valpartij toch terug in de cross. “Ik keek naar voor en zag veel renners van Pauwels-Sauzen Bingoal. Ik wilde het een publiek nog een goeie wedstrijd geven. Natuurlijk heb ik ook wel beetje last van decompressie na het WK, maar ik vond het een leuk rondje.”

Zondag staat de X2O Trofee in Lille op het programma. “Ik denk dat dat wel andere koek zal zijn. Heb je het weerbericht gezien?”, zei Van der Haar met een knipoog. “Het wordt morgen meer iets voor Toon Aerts. Lille is niet meer de Lille waar ik vroeger goed reed, om de een of andere manier heb ik het daar de laatste jaren altijd moeilijk. ”