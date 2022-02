Laurens Sweeck schrijft Parkcross Maldegem 2022 op zijn naam

De Parkcross in Maldegem 2022 is gewonnen door Laurens Sweeck. De 28-jarige Belg van Pauwels Sauzen-Bingoal was tijdens deze snelle Ethias Cross de beste van het pak. Hij liet Eli Iserbyt en Lars van der Haar achter zich. Het is voor Sweeck de tweede keer deze winter dat-ie een Ethias Cross wint. Eerder zegevierde hij al in Leuven.

De kopstart vanuit het centrum Maldegem was voor Corné van Kessel, die diens ploegmaat en Zwitsers kampioen Kevin Kuhn in zien kielzog meenam. Ook Lars van der Haar was goed mee, maar de Europees kampioen ging in de fout bij de balkjes. Hij raakte na het eerste balkje uit balans en knalde vol op de twee, waardoor hij voorover ging en ten val kwam. Al de rest kon om hem heen manoeuvreren, waarna Sweeck op het wasbord de leiding nam. Hij reed er meteen weg.

Zijn ploegmaats van Pauwels Sauzen-Bingoal liet het aan Van Kessel, maar daardoor kon Sweeck langzaam maar gestaag verder uitlopen. In de zandbak tijdens de tweede ronde ging Michael Vanthourenhout op en over de Nederlander. In een zucht reed hij het gat met Sweeck dicht, daarachter had Daan Soete de achtervolging op zich genomen. Het duo vooraan bleef tempo maken en zandspecialist Sweeck verteerde iedere ronde de zandbak beter dan Vanthourenhout.

Misbaar van Sweeck

Die laatste moest daardoor steeds een gaatje dichten, maar slaagde er wel steeds in. Intussen deed Toon Vandenbosch het achtervolgingswerk in het groepje daarachter, dat volgde op een seconde of twaalf. Opvallend, want de Belg is ploegmaat van de twee koplopers. Dat leidde tot misbaar van Sweeck aan het adres van Pauwels Sauzen-Bingoal-ploegleider Richard Groenendaal. Die wist echter niet waar de Belg op doelde. “Iedereen rijdt voor zijn prijsje”, vond de Nederlander.

“Zorg maar dat je wint”, gaf hij nog mee. Naas Vandenbosch schoven ook een tot dan toe onzichtbare Eli Iserbyt, Felipe Orts en Niels Vandeputte mee. Vlak na halfweg koers sloot ook Lars van der Haar terug aan bij de achtervolgers, na een lange inhaalrace. Hij nam een sloot anderen met zich mee, maar wipte wel vrij snel naar de derde positie in de wedstrijd. Hij begon te knabbelen aan de voorsprong van Sweeck en Vanthourenhout.

Sweeck soeverein naar winst na val Vanthourenhout

Met nog drie rondes te gaan was Vanthourenhout plots verdwenen aan het front. Buiten beeld bleek hij later te zijn gevallen en hij zou in het stuk niet meer voorkomen. Sweeck ging solo verder en diepte zelfs zijn voorsprong uit naar een seconde of twintig. De achtervolgers kwamen in de slotrondes geen steek dichter. Uiteindelijk schoot Iserbyt in de laatste ronde wakker en profiteerde van opnieuw een klein foutje van Van der Haar op de balkjes.

Ethias Cross – Parkcross Maldegem 2022 (C2)

1. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

3. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions)

4. Niels Vandeputte (Alpecin-Fenix)

5. Toon Vandebosch (Pauwels Sauzen-Bingoal)

6. Felipe Orts (Burgos-BH)

7. Tom Meeusen (Deschacht-Group Hens-Maes Containers)

8. Thomas Ruëgg (Cross Team Legendre)

9. Daan Soete (Deschacht-Group Hens-Maes Containers)

10. Thibau Nys (Baloise Trek Lions)

Volledige uitslag