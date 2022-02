Sweeck wint in Maldegem: “Had meer steun van de ploeg verwacht”

Laurens Sweeck heeft de Ethias Cross in Maldegem gewonnen. De Belg reed solo naar zijn vierde overwinning van het seizoen. Eli Iserbyt en Lars van der Haar mochten mee op het podium.

“Het ging eigenlijk al direct goed in de tweede ronde. Ik had een gaatje maar het was best moeilijk met de wind. Die was echt wel aanwezig, het was knokken. Ik was blij toen Michael kon aansluiten”, zei Sweeck in het flashinterview.

Opvallend beeld tijdens de ontsnapping van Sweeck in de cross, hij maakte misbaar naar ploegleider Richard Groenendaal. “Ik vond dat de ploeg in de achtergrond eerder de boel in de gang hield. Het werkte ons juist tegen.” De valpartij van ploegmaat Michael Vanthourenhout had Sweeck niet gezien. “Het was wel een vrij snelle bocht. Ik was toen al vol aan het rijden want Lars ging hard in de achtergrond. Het is mooi dat ik dit kon afmaken.”