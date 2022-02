Annemarie Worst wint Ethias Cross Maldegem bij de vrouwen

Annemarie Worst heeft de cross in Maldegem bij de vrouwen gewonnen. De Nederlandse reed in de vierde ronde weg in de zandbak. Manon Bakker en Aniek van Alphen mochten mee op het podium. De cross in Maldegem was de voorlaatste Ethias Cross van het seizoen.

De cross bij de vrouwen kende een deelnemersveld waarin veel rensters ontbraken. Geen wereldkampioene Marianne Vos meer, maar ook Lucinda Brand, Fem van Empel, Denise Betsema, Ceylin del Carmen Alvarado, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij waren in Maldegem niet van de partij. Vooraf waren de meeste ogen dan ook gericht op Annemarie Worst. Al werd er ook uitgekeken naar wat Zoë Backstedt zou kunnen in dit deelnemersveld.

De kopstart in de Ethias Cross in Maldegem was voor de 41-jarige Ellen Van Loy. Na enkele minuten in de openingsronde nam Annemarie Worst voor de eerste keer over. Anna Kay, Manon Bakker en Aniek van Alphen volgden in haar spoor. Daarachter bleef Van Loy na haar goede start op enkele seconden hangen. Onder meer Marion Norbert Riberolle, Laura Verdonschot en Zoë Backstedt hadden hun start gemist en volgden na een ronde al op een dikke tien seconden.

Koploopsters breiden uit

De vier koploopsters vonden elkaar goed op de omloop in Maldegem. Ze draaiden goed rond en liepen verder uit. Bij het ingaan van de derde ronde hadden ze een voorsprong van 23 seconden op een achtervolgend groepje, aangevoerd door Luxemburgse Marie Schreiber. Ook Verdonschot en Backstedt reden in dit groepje.

Van Alphen maakte een klein foutje in de derde ronde in de zandbak waardoor Worst en Bakker een kleine voorsprong kregen. Worst had dat in de mot en trok door. Van Alphen herstelde echter en wist na een korte inspanning terug aan te sluiten, Kay daarentegen kon dat niet nadat ze van de fiets moest in de tweede zandbak. Bakker zat in de tang in de kopgroep, waar Worst en Van Alphen van 777 het ploegenspel konden spelen.

Sterke Worst

In de vierde ronde reed Worst echter zeer sterk door de zandbak waardoor ze direct een gaatje had. Van Alphen en Bakker waren op achtervolgen aangewezen. Het werd duidelijk dat zandbak de scherprechter van het parcours werd bij de vrouwen. Worst voelde zich zichtbaar in haar sas op het snelle parcours in Maldegem en liep verder weg.

Bij het ingaan van de zesde ronde had Worst een voorsprong van 20 seconden op Bakker en Van Alphen. Worst liep al maar verder uit en reed solo naar de overwinning in Maldegem. De strijd voor de tweede plaats werd zeer spannend. Bakker sprintte naar de tweede plaats, Van Alphen finishte als derde. Zoë Backstedt reed aan anonieme cross.

Ethias Cross Maldegem 2022

Uitslag vrouwen

1. Annemarie Worst

2. Manon Bakker

3. Aniek van Alphen

4. Alicia Frank

5. Marion Norbert Riberolle

6. Anna Kay

7. Marie Schreiber

8. Marthe Truyen

9. Laura Verdonschot

10. Ellen Van Loy

Volledige uitslag