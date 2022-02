Annemarie Worst: “Zonder Lucinda is het altijd anders crossen”

Annemarie Worst won overtuigend in de Ethias Cross in Maldegem. De Nederlandse reed weg in de vierde ronde en kwam solo aan. Manon Bakker en Aniek van Alphen eindigden mee op het podium.

“Het ging best wel goed vandaag. Met Lucinda die niet aan de start komt is het altijd anders crossen, maar ik voelde me goed op dit parcours. De vorm is nog altijd goed want ik had heel goed getraind voor het WK in Fayetteville. Dat was natuurlijk heel erg balen dat ik er niet bij kon zijn, een gemiste kans”, aldus de renster van 777 in het flashinterview.

De zandbak in Maldegem was de plek waar de gaatjes ontstonden. Wie een foutje maakte, moest van de fiets en werd aangewezen op achtervolgen. In de vierde ronde reed Worst een sterke passage in die zandbak. “Ik had een gaatje door mijn snelle passage en dan wist ik dat ik moest doortrekken. Het was wel een snel parcours, maar ik wist dat als ik goed door de zandbak kwam dat ik mijn voorsprong kon vasthouden. Bij de balkjes moest ik wel altijd wat anticiperen, ik moest namelijk telkens afstappen terwijl de rest wel sprong.”

“Ik ben blij met deze overwinning. Ik hoop dat ik mijn seizoen mooi kan afsluiten en dat ik met een goed gevoel naar volgend jaar kan”, sloot de Nederlandse af.