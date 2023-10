zondag 22 oktober 2023 om 17:00

Lars van der Haar: “Denk dat we vandaag duidelijk hebben gezien wie de allerbeste is”

Lars van der Haar was een van de smaakmakers in de Superprestige Overijse. De Nederlands kampioen eindigde uiteindelijk als derde. “Thibau zette niet meer aan op het einde, dus ik kreeg de derde plaats eigenlijk cadeau”, zei hij in het flashinterview na afloop, erop wijzend dat zijn ploeggenoot Thibau Nys het liet lopen na een val in de slotfase.

“Op zich ook wel mooi. In Beringen kreeg hij hem van mij, nu krijg ik hem terug. Ik denk dat we vandaag duidelijk hebben gezien wie de allerbeste is”, doelt Van der Haar opnieuw op zijn ploeggenoot Nys. “Het is jammer dat hij valt, maar ik vind het wel mooi dat hij het probeert en zijn jeugdigheid laat zien. Hij strijdt er echt voor. Als hij het daar niet doet, laat hij zich misschien naar de slachtbank rijden en wint hij misschien net niet. Hij durft alles of niets te spelen en ervoor te gaan. Ik hou daar wel van.”

De vorm is groeiende

In de voorlaatste ronde trok Van der Haar ook zelf nog ten strijde. Hij reed weg uit het groepje met naast Nys ook het Pauwels Sauzen-Bingoal-duo Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. “Zij gingen de post in terwijl ik net het gat naar Iserbyt dichtte. Ik dacht: ik knal er meteen overheen. Ik wist dat Thibau goed was, dus ik was ook niet zo bang dat hij bij die mannen moest lossen. Zo zetten wij hen eigenlijk de hele tijd onder druk. Ze moesten de hele tijd weer gaan rijden. Dat is het belangrijkste wat ik en Thibau op dit moment samen kunnen doen. Maar nu winnen ze toch weer. We zullen het blijven proberen.”

Van ontgoocheling was geen sprake bij Van der haar, ondanks dat de zege naar Pauwels Sauzen-Bingoal ging. “Helemaal niet. Ik ben weer een stapje beter geworden, ik voelde echter de power terugkomen. Ik kon weer een stukje harder bergop rijden. Je ziet dat Thibau op dit moment wat meer heeft dan wij allemaal. Hij kan de cross echter naar zijn hand zetten. Ik hoop dat ik dat er in de komende weken ook bijkrijg.”

Samenwerking met Nys

Tot slot, kreeg Van der Haar nog de vraag voorgelegd of het lukte om met Nys te communiceren tijdens de cross. “Dat is wel mogelijk, maar om een of andere reden heb ik dat met Thibau echt niet nodig. Thibau en ik kunnen echt lezen en schrijven met elkaar. Een blik is genoeg. Ik vind dat Thibau op zijn leeftijd al een groot koersinzicht heeft. Die snapt precies wat ik doe en ik snap precies wat hij doet. Dat maakt het wel heel gemakkelijk.”