Lars van den Berg in dienst Thibaut Pinot naar Giro: “Wil fris beginnen aan tweede week”

Lars van den Berg gaat volgende week voor de tweede keer van start in de Giro d’Italia. De 24-jarige Nederlander zal namens Groupama-FDJ afzakken naar Fossacesia Marina om er kopman Thibaut Pinot te helpen. “Een leuk klassement rijden, dat is zijn doel. Hopelijk met een etappesucces erbij”, blikt Van den Berg vooruit met WielerFlits.

“De eerste week gebruik ik om te werken voor Thibaut, om dan met redelijk frisse benen te beginnen aan de tweede en derde week”, kondigt de renner uit De Meern, oudere broer van EF-renner Marijn van den Berg, aan. “Dan hoop ik twee of drie keer mee te schuiven in de ontsnapping, en met een beetje geluk een keer uitslag te rijden.”

De ervaren Pinot mikt in zijn laatste jaar nog eens op een goede eindklassering. “Hij gaat proberen het klassement te rijden”, bevestigt Van den Berg. “En als hij aan het begin wat tijd verliest dan is dat nog niet eens een groot drama. Dan hopen we dat hij in de bergen met een ontsnapping terug kan komen. De Giro winnen? Dat gaat niet gebeuren, maar een leuk klassement rijden is wel zijn doel. Hopelijk met een etappesucces erbij.”

“Misschien kunnen we het een keer zo doen als met David Gaudu en Bruno Armirail toen in de Vuelta, dat je met zijn tweeën in de kopgroep zit en dat Thibaut het hopelijk afmaakt. Dat is het doel van de ploeg”, gaat hij verder. “En Stefan Küng staat aan de start, met twee tijdritten in de eerste tien dagen… Dat is voor hem het grote doel en het zou mooi zijn voor de ploeg.”

Lees ook: Lars van den Berg loopt scheurtje in arm op bij massale val in Bessèges

‘Trots dat ik Pogačar kon volgen in de Amstel’

De voorbereiding van Lars van den Berg, die dit voorjaar een breukje in de arm opliep in de Ster van Bessèges, verliep in een opwaartse lijn. Hij reed de drie heuvelklassiekers en zat twee keer mee in de ontsnapping. “Het was een pittige week”, lacht hij. “Maar ik ben wel blij met hoe het ging. Ik heb een goed niveau gehaald, maar weet ook dat het nog beter kan.”

“Ik miste in de Amstel Gold Race de wedstrijdinhoud. Na het 200 kilometer-punt merkte ik dat het ineens leeg was, maar dat was realistisch”, vertelt Van den Berg, die in de Limburgse koers wel mee zat in de beslissende kopgroep van de uiteindelijke winnaar Tadej Pogačar.

“Die groep reed weg, en Pogačar zat van voren en ging aan. Dus ik dacht, óf ik probeer mee te gaan óf ik blijf zitten. Dus ik ging mee”, herinnert hij zich lachend. “Daar was ik misschien wel het meest trots op; dat het mij lukte om met Pogačar mee te springen naar voren. Toen was het daarna gelijk klaar voor mij, en voor hem begon het pas. Dat is het grote verschil met die grote zes.”

Dat hij een week later in Luik-Bastenaken-Luik bijna 200 kilometer in de vroege vlucht zat, heeft hem vertrouwen gegeven richting de Giro. “Toen merkte ik dat de Amstel mij goed had gedaan, omdat ik niet snel kapot ging. Ik was super blij met het niveau dat ik haalde en dat ik zo lang mee kon.”

Lees ook: Giro 2023: De deelnemers

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door RIDE Magazine (@ridemagazinenl)