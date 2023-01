Doorbraak een feit voor Marijn van den Berg: “Ik kende de finale en durfde te dromen”

Interview

Wordt 2023 het jaar van de doorbraak voor Marijn van den Berg? Zijn overwinning van donderdag in de Trofeo Alcúdia tijdens de Challenge Mallorca belooft in ieder geval veel goeds voor de jonge Nederlander van EF Education-EasyPost. “Ik durfde te dromen van de zege en had vooraf het idee dat het moest kunnen”, blikt een tevreden Van den Berg terug bij WielerFlits.

Woensdag viel Van den Berg al op, toen hij twaalfde werd in de Trofeo Calvia door de pelotonsprint te winnen achter de ontsnapten. Dat was nog in alle luwte, maar die prestatie zorgde voor vertrouwen bij de 23-jarige coureur. “Ik voelde me goed. Ik heb een goede voorbereiding gedraaid in Spanje. Eerst met Daan Hoole in Denía en daarna met de ploeg op Mallorca. We verbleven toen in deze finishplaats, dus die hadden we een paar keer verkend. Daardoor kende ik de finale”, zegt hij.

Dat was nodig, want in de laatste honderden meters lagen de nodige bochten. EF Education-EasyPost, waar Sebastian Langeveld als ploegleider in de volgwagen zat, had in de finale vertrouwen in Van den Berg. “Iedereen wilde helpen, dat ging echt perfect. Hugh Carthy en Neilson Powless hadden hun steentje bijgedragen en Mark Padun zette mij goed vooraan af op de klim. Daardoor kon ik redelijk op mijn eigen tempo naar boven rijden”, legt Van den Berg uit. “En de lead-out van Powless en Owain Doull was top. We wisten waar we moesten zitten.”

De coureur uit De Meern (de jongere broer van Lars van den Berg van Groupama-FDJ) zat in de slotkilometer goed van voren en dook in de laatste bocht binnendoor. Dat bleek een beslissende move, waardoor hij Ethan Vernon en Biniam Girmay voorbleef. Die twee klaagden na afloop over het parcours. “Dat was vooral omdat het glad was, denk ik. Als het droog ligt, hoor je niemand. Vaak vind ik normale massasprints gevaarlijker. Nu liep het een klein beetje op en was de snelheid niet gigantisch hoog”, aldus Van den Berg.

‘Eigen kansen pak ik met beide handen aan’

Via Delta Cycling Rotterdam, Metec-TKH en het opleidingsteam van Groupama-FDJ belandde de puncheur vorig jaar bij EF. In zijn eerste profjaar behaalde hij al enkele ereplaatsen in wedstrijden als de GP de Wallonie en de Clasica de Almeria, maar dat hij nu wint is een flinke opsteker voor Van den Berg: “Ik heb weer een stap gemaakt en dan geeft deze zege extra vertrouwen.”

“Komende zondag rijd ik de GP La Marseillaise. Of die koers te zwaar is? Wellicht, maar ik ga mijn best doen. Als ik moet knechten, dan doe ik dat graag. En als ik mijn eigen kansen krijg, dan pak ik die met beide handen aan”, is hij vastberaden.

Marijn van den Berg kwam als eerste uit de laatste bocht... - foto: Cor Vos ... en dat was bepalend voor de zege op Mallorca - foto: Cor Vos

Een druk voorjaar staat niet op het programma voor de 23-jarige Utrechter, voor wie de Challenge Mallorca erop zit. Vandaag (vrijdag) vliegt hij al naar Zuid-Frankrijk. “Na Marseille rijd ik de UAE Tour en Milaan-Turijn. Veel klassiekers rijd ik niet, wel sta ik reserve voor wedstrijden als Milaan-San Remo”, geeft hij mee. In de UAE Tour liggen ook kansen voor Van den Berg. “Alleen ben ik geen pure massasprinter. Maar als het mag, gooi ik mij er gewoon tussen.”

Mogelijk debuut in grote ronde

In de ontwikkeling van een talentvolle renner als Van den Berg, zal een grote ronde een flinke rol spelen. “Maar daar zijn nog geen plannen voor binnen de ploeg. Ik zou dat wel graag doen. De Giro ga ik zeker niet rijden en de ploeg heeft Richard Carapaz voor de Tour. Ik weet niet of ze mij daarbij willen. Ik hoop zelf op de Vuelta, maar mijn seizoen hangt niet af van wel of geen grote ronde. Er zijn nog genoeg andere mooie koersen die goed bij mij passen”, kijkt hij vooruit.

Wedstrijdprogramma Marijn VAN DEN BERG