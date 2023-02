Lars van den Berg loopt scheurtje in arm op bij massale val in Bessèges

Lars van den Berg was een van de slachtoffers van de massale valpartij in de tweede etappe van de Ster van Bessèges, die uiteindelijk leidde tot de neutralisatie van de etappe. De Nederlander van Groupama-FDJ laat aan WielerFlits weten dat hij een scheurtje in een bot in zijn arm heeft opgelopen.

“Ik lag links in de stapel”, geeft de 24-jarige Van den Berg aan. “Ik viel niet echt hard, maar vooral ongelukkig. Het moet nu met rust genezen. Ik moet het ook een beetje blijven bewegen.” Volgens de artsen zal het herstel ongeveer drie weken duren voor de coureur uit De Meern, die deze week met Cycling Inside zijn eigen podcast lanceerde.

De valpartij is een flinke tegenslag voor Van den Berg, die vorige week zijn jongere broer Marijn van den Berg nog zijn eerste profzege zag behalen in de Challenge Mallorca. Zondag in de GP La Marseillaise troffen de broers elkaar en finishten ze allebei in het grote peloton.

De Ster van Bessèges gaat ook verder zonder Ben Healy. De Ier van EF Education-EasyPost heeft bij de valpartij zijn middenhandsbeentje gebroken, bleek uit onderzoek in het ziekenhuis.

Lees meer: Tweede rit Ster van Bessèges geneutraliseerd na massale val, geen winnaar uitgeroepen