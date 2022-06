Langeveld ziet zijn ploeg EF punten pakken: “We scoren meestal pas vanaf de Tour”

Interview

Sebastian Langeveld hoopt woensdagnamiddag in de herfst van zijn carrière nog een Nederlandse titel in het tijdrijden te bemachtigen. Hij deed drie keer eerder mee, met driemaal zilver als opbrengst. Dat levert ook UCI-punten op en die heeft zijn team EF Education-EasyPost hard nodig. De Amerikanen staan in de degradatiezone. “Ik maak me nu nog geen zorgen. Maar als je heel kritisch kijkt, moeten we het toch al een beetje warm krijgen”, vertelt Langeveld aan WielerFlits, die er niet graag over praat.

“Het is actueel, maar ik vind het een vervelend en moeilijk onderwerp”, steekt de ervaren stylist van wal over het promotie-degradatie systeem. “Als ploeg moet je er wel iets mee, maar wij bij EF Education-EasyPost blijven bij onze plannen met de renners die we hebben. Op een gegeven moment moeten die gaan scoren. We blijven voorlopig vasthouden aan onze programma’s. Op dit moment voegen we – met alle respect – niet ineens allerlei kleine koersen toe om toch maar die punten te scoren. Dat neemt niet weg dat het wel nog kan komen, maar met de Tour de France volgt nog de belangrijkste koers van het jaar.”

Tijdens of na de Tour de balans opmaken

Toch zal dat met een bang hartje zijn, want behoudens de laatste week kent EF Education-EasyPost een behoorlijk stroef jaar. “Kijk maar naar de puntentelling”, moet Langeveld er een beetje om lachen. “Dat is niet goed. We zijn als twaalfde aan 2022 begonnen. Kijkend naar de laatste jaren, scoren wij vaak de meeste punten vanaf de Tour. Alleen was het tot op heden wel heel mager. Ieder team heeft zijn excuses. Onze mannen die moesten scoren hadden ofwel corona, ofwel waren ze ziek, of niet op tijd in vorm of geblesseerd. In een selectie die omwille van het budget niet heel breed is, sta je er heel gauw slecht voor.”

De laatste weken stonden de Amerikanen op de laatste veilige plek achttien. Zorgen maken doet Langeveld zich vooralsnog niet. “Ik hoop alleen maar dat we niet in augustus tot de conclusie komen dat we toch in mei, juni en juli al extra koersen hadden moeten rijden. Maar ik respecteer de keuze van de ploeg om vast te houden aan het oorspronkelijke plan. Niet dat renners die terugkwamen van ziekte of blessures, in een keer te maken krijgen met een overkill aan wedstrijden. Op die manier konden zij zich goed voorbereiden op de Tour. Daar presteren is denk ik nog altijd het belangrijkste. Daarna maken we de balans op.”

Daar hebben ze bij de rozehemden vertrouwen in. “Wij gaan proberen om daar met onze beste renners naartoe te gaan. We wachten eerst de periode af tot en met de Tour. Mocht dat nu niet goed gaan, dan zullen we – helaas – moeten kijken naar die degradatiestrijd. Ik vind dat alleen wel heel erg jammer. Wielrennen draait in mijn ogen om het winnen van koersen, niet om het zo veel mogelijk punten pakken. Dan verliest de sport de essentie. Dat andere ploegen ineens veel wedstrijden gaan rijden, wat niet zo veel meer met opleiding van jonge renners te maken heeft. Dat is gewoon puur lijfsbehoud, dat is het.”

NK met einde carrière in zicht

Wat dat betreft wacht er voor EF Education-EasyPost een fijne week. Op nationale kampioenschappen zijn ook de nodige punten te verdienen en laat de Amerikaanse ploeg nu net het WorldTeam zijn met de meeste nationaliteiten in de selectie. Alle 31 coureurs komen uit maar liefst negentien verschillende landen van over heel de wereld. “Als internationaal team is dat fijn. Maar dat neemt niet weg dat we misschien in de Tour al moeten kijken hoe we ons programma voor juli, augustus, september, oktober – en misschien wel november, als dat had gemoeten – gaan invullen. Dat het spannend zal zijn, staat buiten kijf”, denkt hij.

Zelf hoopt Langeveld op het NK tijdrijden uit te pakken. “Daar heb ik weer een doel van gemaakt. Al moet ik zeggen, ik heb in de ZLM Tour gevoeld hoe hard Jos van Emden reed… Ik ga er in ieder geval alles aan doen om hem en Tom Dumoulin te verslaan. Al werd ik alle keren wel op waarde geklopt. Na de kampioenschappen bereid ik me voor op het laatste deel van het seizoen, dat ik begin in de Ronde van Wallonië. Geen Tour, dus. Vervolgens moeten we gaan zien of het team heel veel koersen aan mijn programma toevoegt, of niet. Dat moeten we afwachten. Ik hoop het seizoen met een paar mooie koersen af te sluiten.”

En daarna? “Aan het einde van het seizoen ga ik met de ploeg om tafel of ik hopelijk nog een voorjaar rijd. En daarna gaan we kijken wat de toekomst brengt. Of dat het eindpunt van mijn carrière is? Ik ben daar nog niet over uit. Ik wil zo lang mogelijk van het fietsen genieten, maar wel met de nadruk op genieten. Het moet geen ‘moetje’ zijn. Ik heb sowieso de ambitie om in de sport te blijven. Met wielrennen ben ik nog lang niet klaar, in elk geval.”