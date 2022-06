Voorbeschouwing: NK Tijdrijden voor mannen 2022

Emmen is woensdag het decor van het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Op het overwegend vlakke parcours mag Tom Dumoulin proberen zijn rood-wit-blauwe trui te verdedigen in zijn laatste seizoen als beroepsrenner. WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten!

Historie

Voor het eerste Nederlands kampioenschap tijdrijden voor eliterenners moeten we terug naar het jaar 1991. Het kampioenschap werd destijds gehouden in het Noord-Brabantse Maren-Kessel op de linkeroever van de Maas, en was aanvankelijk voorbehouden voor amateurs. Bart Voskamp is de boeken ingegaan als de eerste nationaal kampioen tijdrijden. De 23-jarige renner, die twee jaar later prof werd, legde het 35 kilometer lange parcours zes seconden sneller af dan Léon van Bon, die tweede eindigde. Servais Knaven werd derde.

Een jaar later legde Arnold Stam in Maren-Kessel beslag op de nationale titel. In 1993 en 1994 wonnen Jos Wolfkamp en Mario Gutte in de Brabantse plaats het kampioenschap. In 1995 ging de zege voor het eerst naar een beroepsrenner. Erik Breukink van ONCE was duidelijk de beste. Hij klopte in Zaltbommel Frans Maassen (Novell-Decca-Colnago) met bijna anderhalve minuut. Breukink pakte twee jaar later in de kleuren van Rabobank, in zijn laatste jaar als beroepsrenner, nog een keer de rood-wit-blauwe trui.

Terwijl Breukink in de nadagen van zijn loopbaan was, was Erik Dekker een rijzende ster in het Nederlandse wielrennen. In 1996 won de vader van Jumbo-Visma-prof David Dekker zijn eerste NK tijdrijden en ook in 2000 en 2002 was hij de beste. Daarmee werd Dekker de tweede renner met drie overwinningen na Voskamp; nadat hij als amateur het eerste NK had gewonnen, deed Voskamp dat ook nog twee keer als beroepsrenner. Eerst in 1999 in de kleuren van TVM-Farm Frites, later in 2001 in de kleuren van Bankgiroloterij-Batavus.

Thomas Dekker was in 2004 pas tweedejaars belofte en reed voor de Rabo-opleidingsploeg. De jonge renner maakte echter een stormachtige ontwikkeling door en greep dat jaar als 19-jarige renner de nationale titel in het tijdrijden. Een jaar later, intussen profrenner geworden, verdedigde hij met succes zijn driekleur. Dekker werd een glansrijke sportieve toekomst voorspeld en won in de jaren daarna onder andere Tirreno-Adriatico en de Ronde van Romandië, maar werd in 2009 geschorst vanwege dopinggebruik en haalde bij zijn terugkeer niet meer zijn oude niveau.

Dekkers opvolger als beste tijdrijder van Nederland, Stef Clement, won het NK tijdrijden in 2006, 2007, 2009 en 2011 en werd met vier nationale titels recordhouder. Clement was een specialist en reed in 2007 naar de bronzen medaille tijdens het wereldkampioenschap tijdrijden in Stuttgart. In 2021 lukte het Tom Dumoulin om op gelijke hoogte te komen wat betreft het aantal nationale titels in het tijdrijden. Nadat de renner van Jumbo-Visma in 2014, 2016 en 2017 de kampioenstrui had veroverd, lukte hem dat in Emmen voor de vierde keer.

Laatste tien winnaars NK tijdrijden voor mannen

2021: Tom Dumoulin

2019: Jos van Emden

2018: Dylan van Baarle

2017: Tom Dumoulin

2016: Tom Dumoulin

2015: Wilco Kelderman

2014: Tom Dumoulin

2013: Lieuwe Westra

2012: Lieuwe Westra

2011: Stef Clement

Vorig jaar

Het NK tijdrijden keerde vorig jaar voor het eerst sinds 2015 terug in Emmen. Eigenlijk zou dat in 2020 al gebeuren maar toen werd het kampioenschap afgelast vanwege de COVID-19-epidemie. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de route in attractiepark Wildlands zou beginnen, maar als gevolg van de geldende maatregelen werd uitgeweken naar de Meerdijk, waar de Muur van Emmen in het parcours kon worden opgenomen. De renners moesten het doen zonder de steun van toeschouwers, want die waren vanwege het coronavirus niet welkom.

Veel ogen waren gericht op Tom Dumoulin. Voor de Nederlands kampioen van 2014, ’16 en ’17 was het na de Ronde van Zwitserland zijn tweede koers sinds zijn terugkeer als renner, nadat hij zijn wielercarrière voor enkele maanden had stilgezet. Het Nederlands kampioenschap tijdrijden vormde de opmaat naar de olympische tijdrit in Tokio, die ruim een maand later werd verreden. Onder meer Sebastian Langeveld, Koen Bouwman en Thymen Arensman werden als de grootste uitdagers van de drievoudig nationaal kampioen gezien.

Dumoulin liet echter zien dat hij zijn kwaliteiten in het tijdrijden niet was verloren tijdens zijn pauze van het wielrennen. Als laatste van de startlijst mocht hij proberen een tijd neer te zetten. Aan het eind van de eerste ronde van 14,8 kilometer had de Jumbo-Visma-renner met 18:07 minuten al de snelste tijd te pakken. Hij was vier seconden sneller dan Langeveld. Dat zette hij knap door en na 29,6 kilometer rolde er een eindtijd van 36:06 uit. Daarmee deed hij het 27 seconden beter dan de nummer twee, Langeveld. Nummer drie Bouwman volgde al op bijna anderhalve minuut.

“Dit is gewoon heel mooi. Winnen is winnen. Nu mag ik een jaar lang in een mooie trui rondrijden. Misschien had het me in 2017 of 2018 minder gedaan, maar nu doet het me heel veel. Echt heel mooi”, zei Dumoulin, die zijn ploegmaat Jos van Emden opvolgde op de erelijst. De Schiedammer was in 2019 de beste in Ede.

Uitslag NK Tijdrijden 2021

1. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) in 36m06s

2. Sebastian Langeveld (EF Education-Nippo) op 27s

3. Koen Bouwman (Jumbo-Visma) op 1m24s

4. Ide Schelling (BORA-hansgrohe) op 1m30s

5. Julius van den Berg (EF Education-Nippo) op 1m33s

Parcours

Het NK tijdrijden wordt op woensdag 22 juni opnieuw in de gemeente Emmen verreden. De route volgt het voor 2021 bedoelde parcours met de start in attractiepark Wildlands en finish voor het Atlastheater op het Raadhuisplein. Vorig jaar werd als gevolg van de destijds geldende COVID-19-maatregelen uitgeweken naar de oostkant van de regio, waar de Muur van Emmen in het parcours kon worden opgenomen. Deze keer wordt het NK aan de westzijde gehouden.

De 14,7 kilometer lange ronde die twee keer moet worden afgelegd, gaat door het buitengebied tussen Emmen en het westelijker gelegen Sleen en voert terug via de nieuwe fly-over van de N34 naar het Raadhuisplein. Het parcours gaat onder andere via de Vreding, de Westenesscherstraat, de Slenerweg, de Meulenkampweg, de Ermerweg naar de Hondsrugweg. Via het fietspad bij het woonzorgcomplex Holdert gaat de route naar de finish.

Onderweg geen tot wielerparcours omgetoverde vuilnisbelten, maar volledig vlakke wegen. Dat het geen al te technisch parcours is, blijkt wel uit het feit dat de renners niet vaak in de remmen hoeven om een bocht aan de snijden. Vooral het noordelijke ‘rechte’ stuk van vijf kilometer en het zuidelijke stoempstuk van vier kilometer tot vlak voor de finish lijken de stukken om de gashendel volledig open te draaien.

Woensdag 22 juni, NK Tijdrijden: Emmen – Emmen (29,4 km)

Start eerste renner: 16.10 uur

Finish laatste renner: 18.00 uur

Favorieten

Het wordt hoe dan ook een speciale dag in Emmen, want voor Tom Dumoulin is dit zijn laatste NK tijdrijden uit zijn carrière. De 31-jarige specialist van Jumbo-Visma besloot onlangs namelijk dat hij aan het eind van het seizoen het peloton gedag zegt. Dumoulin was al vier keer de beste tijdrijder van Nederland en is daarmee mederecordhouder. In Emmen kan hij de eerste renner worden met vijf titels achter zijn naam. Gezien zijn staat van dienst en zijn prestaties dit jaar nog in de tijdritten van de UAE Tour en de Giro d’Italia is hij de topfavoriet voor de overwinning.

Dumoulin is echter niet de enige kanshebber van Jumbo-Visma aan het vertrek. Jos van Emden won het NK tijdrijden in 2010 en 2019 en moet met zijn ervaring opnieuw kort kunnen eindigen. Ook de jonge renners van de ploeg willen zich zonder twijfel laten zien. De tweeling Tim en Mick van Dijke eindigde vorig jaar eerste en tweede in het NK tijdrijden voor beloften en mogen het nu, ondanks dat ze nog de leeftijd van een belofte hebben, het bij de elite proberen. Ook voor Gijs Leemreize wordt het zijn eerste NK tijdrijden bij de elite.

Opmerkelijk genoeg gaat ook Bauke Mollema op voor zijn eerste NK tijdrijden bij de elite. Dat de renner van Trek-Segafredo een goede tijdrit in de benen heeft, is echter al vaker gebleken. In het rondewerk rijdt hij geregeld goede uitslagen, zo was hij vorige maand nog vierde in de afsluitende tijdrit van de Giro d’Italia. Vergeet niet dat Mollema in 2019 met de Nederlandse ploeg Europees kampioen Mixed Relay-ploegentijdrit werd, en een maand later ook de wereldtitel veroverde op de gemengde estafette.

Ook van zijn ploegmaat Daan Hoole mogen we wat verwachten. De boomlange hardrijder was in 2019 al een keer Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften en stond in 2021, als laatstejaars belofte, op het laagste treetje van het podium tijdens het Europees kampioenschap tijdrijden. Dit seizoen leverde Hoole al twee degelijke tijdritten af. In februari werd hij achtste in de individuele tijdrit van de Volta ao Algarve en deze maand nog reed hij naar de derde plaats in de tijdrit van de Baloise Belgium Tour. In Scherpenheuvel-Zichem gaf hij slechts tien seconden toe op de winnaar.

Sebastian Langeveld stond al vaker op het podium van het NK tijdrijden. Zowel in 2014, 2019 als 2021 was de renner van EF Education-EasyPost tweede, maar winnen lukte tot dusver nog niet als eliterenner. Dit jaar krijgt hij een nieuwe kans om voor de rood-wit-blauwe trui te gaan. Zijn ploegmaat Julius van den Berg was in 2017 al een keer Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften. Destijds versloeg hij Pascal Eenkhoorn met een kleine marge. Vorig jaar was Van den Berg vijfde op het NK tijdrijden bij de grote jongens.

Elite zonder contract Brian Megens ging vorig jaar met een specialistische voorbereiding voor een podiumplaats op het NK, maar in de hitte door en rond Emmen moest hij zich tevreden stellen met de twaalfde plek. Daarna ging de voormalige Rabo-belofte zich toeleggen op de achtervolging op de baan, het onderdeel dat al zoveel sterke tijdrijders heeft voortgebracht. In Apeldoorn veroverde hij de Nederlandse titel. Met nieuw materiaal, sterke uitslagen en een pak ervaring gaat hij het nu weer proberen. Een mooi resultaat op het snelle parcours hoort zeker tot de mogelijkheden.

Emmenaar Elmar Reinders speelt woensdag een thuiswedstrijd op het nationaal kampioenschap tijdrijden. De 30-jarige renner van Riwal is aan een uitstekend seizoen bezig, waarin hij tot nu toe de Visit Friesland Elfstedenrace, de Arno Wallaard Memorial en een rit in Olympia’s Tour, het Circuit des Ardennes en de Tour de Bretagne won. Daarnaast verzamelde hij een hele rits top 10-uitslagen. De hardrijder, die op weg is naar BikeExchange-Jayco, kunnen we rustig opschrijven voor het NK tijdrijden, waar hij vorig jaar al zesde was.

Andere renners om rekening mee te houden zijn Marien Bogerd van Allinq, vorig jaar zevende op het NK, Bart Lemmen (VolkerWessels, vorig jaar achtste), Danny van der Tuuk (Kern Pharma), in 2021 negende), Nils Sinschek (ABLOC, in 2021 tiende) en voormalig Nederlands U23-kampioen Hatthijs de Vries (Metec-SOLARWATT).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tom Dumoulin

*** Jos van Emden, Daan Hoole

** Mick van Dijke, Sebastian Langeveld, Bauke Mollema

* Julius van den Berg, Tim van Dijke, Brian Megens, Elmar Reinders

Website organisatie

Deelnemerslijst

Starttijden NK Tijdrijden voor mannen

Voorbeschouwing: NK Tijdrijden voor vrouwen 2022

Weer en TV

Het belooft een lekker warm nationaal kampioenschap te worden. De meeste voorspellingen komen uit op een graadje of 25. De voorspelde windkracht 3 uit het noorden houdt in dat de renners niet heel veel van meewind kunnen profiteren. Het NK wordt niet live uitgezonden.