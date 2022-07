Lampaert helpt Jakobsen naar zege maar is geel kwijt: “Het is wat het is”

Het avontuur van Yves Lampaert in de gele trui blijft – vooralsnog – beperkt tot één dag. In de etappe naar Nyborg raakte hij de leiding in de Tour de France kwijt aan landgenoot Wout van Aert, die tweede werd in de rit. Wel mocht Lampaert feesten met ploegmaat Fabio Jakobsen, die de rit won. “Dat Fabio wint, is perfect”, lacht Lampaert bij Sporza.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

“Het was zeer nerveus, heel de dag door. Smalle wegen, draaien en keren. Er stond ook super veel volk langs de weg. Dan kom je op de brug met tegenwind, waar ik geen risico wilde nemen. Daardoor ging ik aan de linkerkant rijden, maar er viel er eentje van EF Education-EasyPost een beetje knullig en ging ik erover. Gelukkig zonder al te veel erg.”

Lampaert stond snel weer op en wist weer aan te sluiten bij zijn ploegmaats in het peloton. “Ik zat in perfecte positie voor de laatste bocht. Fabio zat daar in zesde positie, volgens mij. Ik ben daarna op 450 meter afgezwaaid. Dat Fabio wint, is perfect. Maar ik ben mijn trui kwijt… Het is wat het is”, zegt hij licht teleurgesteld.

Van zijn dag in de gele trui heeft Lampaert tijdens de etappe niet veel kunnen genieten. “Veel tijd voor besef was er niet. Denk dat ik nu pas ga beseffen. Het was echt heel nerveus, dus heb ik er niet van kunnen genieten”, aldus de West-Vlaming.