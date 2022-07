Tour 2022: Fabio Jakobsen grijpt historische zege in Nyborg, Wout van Aert pakt geel

Fabio Jakobsen heeft de massasprint van de tweede etappe van de Tour de France 2022 gewonnen. De Nederlander van Quick-Step-Alpha Vinyl was als eerste aan de finish in Nyborg, na een winderige etappe van ruim 202 kilometer met in de finale de achttien kilometer lange Storebælts-brug. Wout van Aert werd tweede en greep daardoor zes bonificatieseconden, waardoor hij de gele trui overneemt van Yves Lampaert.

Vier koplopers krijgen de ruimte

Met Yves Lampaert in de gele trui vertrok het peloton om 12.15 uur in Roskilde voor de eerste rit-in-lijn van deze Tour de France. Na een lange neutralisatie was de eerste demarrage meteen raak. Thuisrijder Magnus Cort (EF Education-EasyPost) was de aanstichter van een vlucht van vier. Sven Erik Bystrøm (Intermarché-Wanty-Gobert), Pierre Rolland en Cyril Barthe (B&B Hotels-KTM) sprongen mee.

Het peloton vond een kopgroep van vier prima. De sprintersploegen lieten de vier aanvallers rijden en gaven ze ruim twee minuten voorsprong. Daarna zetten Quick-Step-Alpha Vinyl, Lotto Soudal en BikeExchange-Jayco zich op kop, in dienst van hun sprinters Fabio Jakobsen, Caleb Ewan en Dylan Groenewegen. De voorsprong schommelde lange tijd rond de twee minuten.

Magnus Cort verovert eerste bergtrui

Het eerste bergpunt van deze Tour, gelegen op de Côte d’Asnæs Indelukke, was voor Cort. Vooraf had de Deen al aangegeven voor de bolletjestrui te willen gaan en hij stelde niet teleur. Na de sprint trokken Cort en Bystrøm door, omdat Rolland en Barthe gelost waren. De B&B-ploegmaats moesten alle zeilen bijzetten om terug te keren

De twee Fransen kwamen echter te laat om op de Côte d’Høve Stræde mee te doen om de punten, waar Cort opnieuw het puntje pakte na een sprint met Bystrøm. Cort was daardoor al zeker van de bergtrui, omdat er op de Côte de Kårup nog maar één punt te verdienen was. Ook die ging naar Cort, die juichend over de streep kwam om zijn bergtrui te vieren.

Nervositeit voor wind en tussensprint

Voor Rolland en Barthe was het toen al game over, want zij waren door Cort en Bystrøm op een minuut gereden en dat gat bleef maar groeien. Het peloton volgde in de heuvelzone op drie minuten van de koplopers en slokte de Franse vluchters op op 96 kilometer van de finish. Daarna trok de koers in zuidelijke richting langs de kust en ging het tempo door de nervositeit de hoogte in.

De tussensprint lag op 75 kilometer van de finish in Kalundborg en zorgde voor extra stress. Bystrøm mocht de sprint winnen van Cort, maar alle ogen waren gericht op het peloton. Caleb Ewan pakte daar de overgebleven 15 punten, voor Wout van Aert, Peter Sagan, Christophe Laporte en Fabio Jakobsen. Ondertussen was het verschil met de twee koplopers geslonken tot onder de minuut.

Voor Cort was het avontuur gedaan op 60 kilometer van het einde, waardoor Bystrøm alleen overbleef. Hoewel op sommige plekken de wind wel van opzij kwam, bleven waaiers uit. Wel was er een lekke band voor Aleksandr Vlasov en lagen Krists Neilands en Martijn Tusveld bij een kleine val. Voor Sven Erik Bystrøm kwam zijn vlucht op 31 kilometer van de finish ten einde, vlak voor het begin van de Storebæltsbroen.

Val Lampaert op de brug

Het peloton begon op 21 kilometer van de finish aan die achttien kilometer lange brug, maar dat was zonder Rigoberto Urán, Magnus Cort en Kevin Vermaerke. Zij waren betrokken bij een val en moesten achtervolgen. De weg was op de brug drie baan breed en door de tegenwind werd veel naar elkaar gekeken. Het zorgde voor een crash met een tiental renners, waaronder gele trui Yves Lampaert en Team DSM-sprinter Alberto Dainese.

Lampaert kon snel weer opstappen en met hulp van Michael Mørkøv terugkeren in het peloton. Daar ging het er behoorlijk rustig aan toe. De tegenwind speelde een te grote rol, waardoor de geloste groep-Urán, op acht kilometer, terug kon aansluiten. Ondertussen meldden alle treintjes zich aan kop, met Quick-Step-Alpha Vinyl en BikeExchange-Jayco prominent in beeld. Ook Jumbo-Visma liet zich zien bij het afrijden van de brug.

Fabio Jakobsen klopt Wout van Aert

Binnen de laatste drie kilometer was er ook nog een massale valpartij, maar toch kon een groot deel van het peloton doorrijden. Ook de sprintvoorbereiding was nerveus, waarbij er veel bijna-valpartijen waren. Uiteindelijk ging Mads Pedersen als eerste de sprint aan, maar hij werd geremonteerd door Wout van Aert. Hij leek op weg naar de ritzege, maar werd vlak voor de streep nog gepasseerd door een ijzersterke Fabio Jakobsen.

De Nederlander, die nog geen twee jaar geleden in coma lag na een zware crash in de Ronde van Polen, boekte zo zijn eerste ritzege bij zijn debuut in de Tour de France. Van Aert werd (alweer) tweede, maar pakte ook zes bonificatieseconden en mag zo de gele trui aantrekken. Mads Pedersen eindigde als derde, Danny van Poppel werd vierde en Jasper Philipsen vijfde. Dylan Groenewegen eindigde als achtste.

Tadej Pogačar kwam niet in het peloton over de streep; de UAE Emirates-kopman en titelverdediger in deze Tour had echter de maken met een lekke band in de laatste drie kilometer en kon zo op zijn gemak over de finish komen. Hij loopt geen tijdverlies op.