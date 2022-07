Tour 2022: Gele trui Yves Lampaert betrokken bij val op grote brug

Gele trui Yves Lampaert is in de finale van de tweede etappe van de Tour de France betrokken geraakt bij een valpartij. Het ongeluk gebeurde op de grote brug die vlak voor de finish in Nyborg lag.

Een renner van EF Education-EasyPost raakte een voorganger en ging daardoor onderuit. Yves Lampaert kon die valpartij niet meer ontwijken, net als een tiental anderen. Onder meer Anthony Turgis, Michael Mørkøv en Alberto Dainese lagen daarbij. Het peloton brak door de val in stukken aan de achterkant.

Lampaert kon snel na de valpartij terugkeren op een andere fiets, maar hij moest wel achtervolgen. Binnen no time wist hij terug te keren in het pak, met hulp van Mørkøv en Mikkel Honoré. Volg hier ons liveblog van de tweede etappe van de Tour de France.

🇫🇷#TDF2022 ¡Caída! Entre los afectados está el líder Yves Lampaert. pic.twitter.com/bt4NvjzIk4 — Ciclismo Internacional (@CiclismoInter) July 2, 2022