Laatbloeier Mareille Meijering maakt overstap naar vrouwenploeg Movistar

Met Annemiek van Vleuten en Floortje Mackaij koersen er al twee Nederlandse rensters bij de vrouwenploeg van Movistar, maar ze krijgen er met Mareille Meijering nog een Nederlandse ploeggenote bij. De 28-jarige renster maakt vanaf 1 mei de overstap naar de Spaanse formatie.

Meijering kwam eerder dit seizoen nog uit voor Zaaf Cycling Team, maar besloot onlangs te vertrekken bij de noodlijdende formatie. Zaaf is een vrouwenploeg die met grootste plannen een UCI-licentie aanvroeg voor dit jaar, maar momenteel in financiële problemen verkeert en salarissen niet of nauwelijks kan uitbetalen. De rensters mogen van de UCI op zoek naar een nieuwe werkgever en Meijering is inmiddels weer onder de pannen.

Voor laatbloeier Meijering is het pas haar eerste seizoen dat volledig in het teken staat van de wielersport. Ze combineerde het wielrennen lange tijd met haar werk als docente aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht. Meijering heeft een Master of Science in Finance and Economics.

Nu zal ze zich echter volledig concentreren op haar wieleravontuur, en dat in dienst van een Women’s WorldTeam. “Het is voor mij een hele snelle achtbaan geweest”, laat ze weten in een perscommuniqué van haar nieuwe ploeg. “Als je me een half jaar geleden had gezegd dat ik Movistar zou komen versterken, had ik het niet geloofd. Vorig jaar was het eigenlijk gewoon een avontuur om WorldTour-wedstrijden te rijden, naast het fulltime lerares zijn.”

Progressiemarge

“Dit jaar kon ik me veel meer focussen op trainen, racen en vooral rusten, door niet meer fulltime te hoeven werken, en dat maakte al een enorm verschil. Ik kijk er naar uit om te zien hoeveel vooruitgang ik kan boeken als ik me volledig op het wielrennen kan concentreren. Ik fiets al best lang op amateurniveau, maar heb nog niet veel ervaring in het WorldTour-peloton. Daarin heb ik nog veel te leren en dat hoop ik ook in de rest van dit seizoen en volgend jaar te gaan doen.”

Meijering liet zich in de eerste maanden van het seizoen al zien met top 10-klasseringen in de Vuelta CV Feminas en de UAE Tour. Ook werd ze veertiende in Nokere Koerse. “Marielle is pas laat begonnen met focussen op de wielersport, maar heeft wel al veel ervaring op de fiets. Ze heeft veel potentieel en is bovendien supergemotiveerd om vanaf de eerste dag alles te geven”, is Sebastian Unzué, ploegbaas van Movistar, in zijn nopjes met de nieuwste aanwinst.