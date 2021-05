Koffiemerk Segafredo twee jaar langer co-sponsor Trek-Segafredo

Goed nieuws voor Trek-Segafredo: koffiemerk Segafredo heeft besloten om zijn sponsorovereenkomst met de Amerikaanse wielerploeg met nog eens twee seizoenen te verlengen. Dit betekent dat de Amerikaanse formatie tot en met 2023 kan terugvallen op dezelfde co-sponsor.

Sinds begin 2016 is het Italiaanse bedrijf co-sponsor van de ploeg van Bauke Mollema, Vincenzo Nibali en Jasper Stuyven. “We zijn heel erg blij met deze verlenging. In het wielrennen draait het om een langetermijnvisie en daarom is het zo belangrijk om steun te hebben van partners van buiten het wielrennen”, legt John Burke namens Trek Bikes uit.

Ook teammanager Luca Guercilena is in zijn nopjes, nu de handtekeningen zijn gezet onder een nieuwe tweejarige verbintenis. “We werken nu zes jaar samen en hebben enorm veel geïnvesteerd in de sport. We zijn erin geslaagd om een eigen stijl te creëren en een herkenbare samenwerking op poten te zetten. We zijn trots op het resultaat en willen de lat alleen nog maar hoger leggen.”

De Amerikaanse formatie won dit seizoen met Jasper Stuyven al Milaan-San Remo en met Mads Pedersen Kuurne-Brussel-Kuurne. Ook Bauke Mollema was al succesvol met winst in de Trofeo Laigueglia en een ritzege in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. De mannenploeg staat momenteel op acht seizoenszeges, de vrouwenformatie is goed voor vier overwinningen in 2021.