KNWU en NTFU: “Fiets met maximaal vier personen” maandag 11 mei 2020 om 20:30

Nu vandaag de regels voor buiten sporten versoepeld zijn, zijn de KNWU en NTFU met nieuwe richtlijnen gekomen die fietsers moeten helpen om verantwoord met de nieuwe coronamaatregelen om te gaan. Op de site van de NTFU is een bericht gepubliceerd, waarin men adviseert om met niet meer dan vier personen op pad te gaan.

Wielrenners en mountainbikers wordt geadviseerd om met maximaal 4 personen in een groep te rijden. Dit geldt ook voor verenigingen. Hierbij dient de gebruikelijke anderhalve meter afstand in acht te worden genomen voor zowel elkaar als andere verkeersdeelnemers. Voor personen uit hetzelfde huishouden geldt dit niet.

Naast elkaar fietsen wordt afgeraden indien daar niet voldoende ruimte voor is. Daarnaast wordt geadviseerd om drukte te vermijden. “Kies een route over brede wegen en fietspaden, waar het makkelijker is om 1,5 meter afstand te bewaren”, klinkt het.

Toertochten zullen voorlopig niet plaats kunnen vinden omdat alle vergunningsplichtige evenementen tot 1 september zijn verboden. Organisaties zijn daarom druk bezig met alternatieve acties.

De KNWU kwam eerder eind maart al met tips om op een verantwoorde manier in de buitenlucht te fietsen. Toen gold #RideSolo nog als belangrijkste advies.