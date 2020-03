Kan je gezien het coronavirus nog buiten fietsen? woensdag 25 maart 2020 om 15:00

Het Coronavirus heeft grote impact op ons sociaal leven. De overheid adviseert zo veel mogelijk thuis te blijven, maar de weg is niet gesloten. Fietsen is nog steeds toegestaan. Maar, denk na, wees niet naïef en volg deze tips op van de KNWU.

Het kabinet heeft maandagavond 23 maart de maatregelen aangescherpt om het coronavirus onder controle te krijgen. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven. Ga alleen naar buiten voor de noodzakelijke boodschappen, een frisse neus of de zorg voor een ander en houd 1,5 meter afstand in acht.

Wat wordt er verstaan onder een frisse neus halen?

Om je weerstand hoog te houden is het in deze tijden belangrijk om te blijven bewegen. Daarom is het fijn om buiten nog een ‘frisse neus’ te kunnen halen. De vraag is: wat wordt daar onder verstaan? Hoe je dat interpreteert is aan jezelf en dus ook je eigen verantwoordelijkheid. Voor de één volstaat een wandeling door de straat, voor de ander is dat een fietsrit van 50 km door de polder. Weer een ander heeft de beschikking over een indoortrainer en werkt zijn ritjes af in de virtuele wereld van Zwift. Ook dat is ‘een frisse neus halen’ en kan bovendien nog steeds in groepsverband.

Wees bewust van de keuze die je maakt om een frisse neus te halen. Bedenk voor jezelf hoe noodzakelijk het is om buiten te fietsen en welke alternatieven je hebt. We delen graag een aantal richtlijnen met je om rekening mee te houden als je besluit buiten te gaan fietsen:

#ridesolo: fiets alleen en houd 1,5 meter afstand

Het voordeel van de wielersport is dat je makkelijk alleen kunt trainen en niet afhankelijk bent van teamgenoten. Fiets dus alleen en vermijd drukke fietsomgevingen om de kans op verspreiding van het virus te beperken. Zorg ook dat je altijd 1,5 meter afstand houdt tot andere verkeersdeelnemers om het risico op verspreiding van het virus te beperken.

Houd rekening met elkaar en ‘leeg’ of snuit je neus niet tijdens het fietsen. Het is sowieso al niet fraai om te doen en in deze situatie ook niet zonder risico’s. In plaats daarvan kun je beter even stoppen om je neus te snuiten in een papieren zakdoek.

Beperk zware trainingen, zoals interval- en bloktrainingen en trainingen van drie uur of meer. Oftewel, inspanningen waar je twee dagen of langer van moet herstellen. Fiets op zo’n manier dat het geen grote aanslag doet op het immuunsysteem. Als het immuunsysteem te zwaar belast wordt, ben je (kort na de inspanning) vatbaarder voor ziekten en virussen, zoals het coronavirus. Tip: in onze trainingsapp Fondo

vind je verschillende trainingsprogramma’s die geschikt zijn om te volgen deze periode.

Pas op met risicovolle manoeuvres zoals wheelies en jumps en breng jezelf en anderen niet onnodig in gevaar. Ziekenhuizen hebben hun handen al vol aan het coronavirus.

In deze tijd is het goed om extra aandacht te schenken aan je persoonlijke verzorging. Houd je ochtendpols bij, zodat je goed kunt monitoren of je al hersteld bent van de training, nog even rustig aan moet doen, of toch iets onder de leden hebt. Gebruik tijdens de training een buff (nekwarmer), douche direct na de training en eet gezond zodat je lichaam optimaal herstelt. Was ook direct je sportkleding. Pak ook die extra uurtjes slaap, zodat het immuunsysteem goed kan herstellen.

Gebruik tot slot je gezonde verstand. Fietsen is de mooiste sport op aarde, maar onze collectieve gezondheid is belangrijker. Neem zelf verantwoordelijkheid en hou de updates van het RIVM in de gaten. Geen wieleractiviteiten tot 1 juni

De regering heeft tot 1 juni alle bijeenkomsten afgelast. Dit geldt ook voor wedstrijden, toertochten en trainingsritten, kortom all wieleractiviteiten. De internationale wielerbond UCI heeft voorlopig alle tot eind april van de kalender geschrapt. Dit artikel verscheen eerder in het magazine van de KNWU.