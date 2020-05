Wielertochten zoeken naar alternatieven in anderhalve-meter-samenleving zondag 10 mei 2020 om 08:30

De wielersport is niet alleen op profniveau tot stilstand gekomen. Ook recreatieve tochten voor toerfietsers kunnen momenteel niet gehouden worden. Omdat de komende maanden grote evenementen in Nederland nog steeds onmogelijk zijn, moet er gezocht worden naar alternatieven waarbij er solo gefietst kan worden. Diverse organisaties gaan daarbij creatief te werk.

Corona Ride





Aanvankelijk stond het NK Wielrennen voor bedrijven dit jaar op 17 mei op het programma. Nadat dit evenement geen doorgang kom vinden, kwam de organisatie met de Corona Ride als alternatief.

Hierbij wordt deelnemers aangemoedigd om een tocht toch te rijden, maar dan solo. Iedere deelnemer ontvangt een rugnummer én kan vervolgens op zijn eigen fiets een eigen route rijden.

Behalve de beperkte kosten voor productie en versturen van de nummers en oorkondes, gaat de volledige opbrengst van het inschrijfgeld naar het Rode Kruis, waardoor iedere fietser in Nederland bij kan dragen aan de bestrijding van Corona.

Het virtuele evenement loopt door tot 1 juni.

Inschrijven kan via deze link

Helden Ride





De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de organisatoren van NL Tour Rides de kalender van 2020 hebben door moesten schuiven naar 2021. In de tussentijd heeft men de Helden Ride opgezet om het Steunfonds voor Zorgverleners met Corona te ondersteunen. De eerste Helden Ride had 1.000 deelnemers, die een bedrag van € 40.000,- opgehaald hebben.

In de Virtual Helden Ride is er geen sprake van een vaste route, maar tellen jouw fietskilometers op Strava tussen 1 juni en 31 juli 2020 mee voor een virtuele Ronde van Nederland. Er zijn twee opties. Voor de EPIC Challenge van 1000 kilometer moet je gemiddeld 110 kilometer per week rijden. Voor de INTENSE Challenge van 500 kilometer heb je aan 55 kilometer per week voldoende.

De organisatie biedt de mogelijkheid om je door familie of vrienden te laten sponsoren, waarbij de donaties voor 100% naar de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWIC) gaan.

Inschrijven kan via deze link