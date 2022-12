Kneuzing aan linkerbeen voor Fem van Empel, maar geen ernstige blessures

Fem van Empel kan opgelucht ademhalen: de renster van (nu nog) Pauwels Sauzen-Bingoal heeft geen ernstige blessures overgehouden aan haar zware valpartij in de Wereldbeker van Val di Sole. Dat laat Jurgen Mettepenningen, de teambaas van Pauwels Sauzen-Bingoal, weten aan Sporza.

De jonge Nederlandse viel zaterdag hard op het spekgladde sneeuwparcours, bleef met veel pijn liggen en werd op een brandcard afgevoerd. Aanvankelijk werd gevreesd voor een beenbreuk bij de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal, maar bij een laatste medische scan in het ziekenhuis zijn geen breuken of andere ernstige blessures aan het licht gekomen.

“Fem zit met vocht in beide knieën en ze heeft een kneuzing aan haar linkerbeen”, geeft Mettepenningen aan. “We bekijken het dag per dag hoe het met haar evolueert en of ze in Gavere zal starten.” Van Empel was al niet voorzien voor de Exact Cross in Mol op vrijdag 23 december. De Wereldbeker in Gavere zal op maandag 26 december, op Tweede Kerstdag, plaatsvinden.

Van Empel is door bondscoach Gerben de Knegt wel geselecteerd voor de wereldbekercross in Gavere. De Nederlandse hoopt op tijd klaar te zijn voor de cross in Gavere, aangezien ze nog altijd ruimschoots aan de leiding gaat in de Wereldbeker. Het verschil met haar naaste belager Puck Pieterse bedraagt nu 65 punten.