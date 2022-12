Wereldbeker veldrijden: eindzege nog niet binnen voor Sweeck en Van Empel

Laurens Sweeck en Fem van Empel gaan – na de Italiaanse wereldbekercross in Val di Sole – nog altijd aan de leiding in het klassement, maar zijn met nog vier manches te gaan nog niet zegezeker. Dit is de stand van zaken na tien wereldbekermanches.

Laurens Sweeck eindigde zaterdag als vierde in de Wereldbeker Val di Sole. In het regelmatigheidsklassement liep hij daarmee uit op Eli Iserbyt, die op moest geven na een valpartij. De winnaar van de Italiaanse sneeuwcross, Michael Vanthourenhout, sluipt echter dichterbij. Met nog vier crossen te gaan, is er nog veel mogelijk, ziet ook Sweeck. “Er komen nog veel wedstrijden. Michael komt dichterbij. Elke zondag moet ik er staan om de trui te verdedigen”, vertelde de crosser na afloop in het flashinterview.

Momenteel heeft Sweeck 288 punten. Dat zijn er 23 meer dan Vanthourenhout (265), terwijl Iserbyt (149) inmiddels tegen een achterstand van 39 punten aankijkt. Er staan dit veldritseizoen nog vier wereldbekermanches op het programma, te weten in Gavere (26/12), Zonhoven (08/01), Benidorm (22/01) en Besançon (29/01).

Bij de vrouwen gaat Fem van Empel nog altijd aan de leiding, maar het verschil met Puck Pieterse is na de Wereldbeker in Val di Sole wel geslonken tot 65 punten. Een op het oog geruststellende voorsprong, maar de vraag is of Van Empel haar kansen wel optimaal kan verdedigen in de komende Wereldbekers. Ze kwam zaterdag namelijk zwaar ten val in Val di Sole en werd op een brandcard afgevoerd. Ze zal vandaag foto’s laten maken in Nederland.

Verreden crossen

Vrouwen

09/10 – Waterloo – Fem van Empel

16/10 – Fayetteville – Fem van Empel

23/10 – Tábor – Fem van Empel

30/10 – Maasmechelen – Fem van Empel

13/11 – Beekse Bergen – Shirin van Anrooij

20/11 – Overijse – Puck Pieterse

27/11 – Hulst – Puck Pieterse

04/12 – Antwerpen – Fem van Empel

11/12 – Dublin – Fem van Empel

17/12 – Val di Sole – Puck Pieterse

Mannen

09/10 – Waterloo – Eli Iserbyt

16/10 – Fayetteville – Eli Iserbyt

23/10 – Tábor – Eli Iserbyt

30/10 – Maasmechelen – Laurens Sweeck

13/11 – Beekse Bergen – Laurens Sweeck

20/11 – Overijse – Michael Vanthourenhout

27/11 – Hulst – Mathieu van der Poel

04/12 – Antwerpen – Mathieu van der Poel

11/12 – Dublin – Wout van Aert

17/12 – Val di Sole – Michael Vanthourenhout

Stand na tien manches

Vrouwen

1. Fem van Empel – 330 punten

2. Puck Pieterse – 265 punten

3. Ceylin del Carmen Alvarado – 182 punten

4. Denise Betsema – 181 punten

5. Inge van der Heijden – 171 punten

6. Shirin van Anrooij – 159 punten

7. Marie Schreiber – 132 punten

8. Manon Bakker – 126 punten

9. Lucinda Brand – 117 punten

10. Hélène Clauzel – 109 punten

Mannen

1. Laurens Sweeck 288 punten

2. Michael Vanthourenhout – 265 punten

3. Eli Iserbyt – 249 punten

4. Lars van der Haar – 205 punten

5. Niels Vandeputte – 178 punten

6. Kevin Kuhn – 134 punten

7. Jens Adams – 128 punten

8. Toon Vandebosch – 110 punten

9. Vincent Baestaens – 106 punten

10. Mathieu van der Poel – 98 punten

Resterend programma

26/12 – Gavere

08/01 – Zonhoven

22/01 – Benidorm

29/01 – Besançon

In de stand om de Wereldbeker krijgt de top-drie 40, 30 en 25 punten toebedeeld. De nummer vier krijgt 22 punten. Daarna loopt het per plaats een punt terug. Renners met een gelijk puntenaantal worden gerangschikt op basis van het grootste aantal eerste plaatsen, tweede plaatsen, et cetera. Als ze dan nog steeds gelijk staan, worden de punten van de meest recente wedstrijd gebruikt om tot een klassering te komen.