Fem van Empel verkozen tot Talent van het Jaar 2022

Fem van Empel is uitgeroepen tot het grootste Nederlandse wielertalent van 2022. De 20-jarige renster maakte vooral indruk in het veld, waar ze (bij de elite-vrouwen) zes wereldbekermanches en het Europees kampioenschap won. Mede vanwege deze prestaties krijgt ze de Gerrie Knetemann Trofee overhandigd.

In januari dit jaar won Van Empel – in het Franse Flamanville – haar tweede wereldbekerwedstrijd bij de elite-vrouwen. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal, die vanaf 1 januari 2023 zal uitkomen voor Jumbo-Visma, maakte echter vooral indruk in het huidige crossseizoen. Ze won de eerste vier wereldbekerwedstrijden, was later ook de beste in manches acht en negen, en pakte tussendoor ook nog de zege op het EK in Namen.

In de zomer was Van Empel ook nog actief in het mountainbiken en op de weg. In beide disciplines stond ze op het podium van een EK: op de MTB werd ze tweede bij de beloften, in de wegrit werd ze derde in die categorie. De eerste wedstrijd werd gewonnen door Puck Pieterse, de tweede door Shirin van Anrooij. Beide Nederlandse vrouwen zaten ook bij de genomineerden voor de titel Talent van het Jaar 2022. Olav Kooij, Maike van der Duin en Casper van Uden waren de andere kandidaten.

De Nederlandse Vakbond van Beroeps Wielrenners (VVBW), de Club48 en het publiek, dat via WielerFlits mocht stemmen, gaven echter de meeste stemmen aan Van Empel. “Ik ben erg vereerd dat ik deze prijs in ontvangst mag nemen. Ik had van tevoren niet verwacht dat ik een dergelijk seizoen zou draaien. Het is echt gigantisch”, was haar eerste reactie. Van Empel volgt Mick van Dijke op als Talent van het Jaar. Hij won de Gerrie Knetemann Trofee in 2021.

Lees ook: Annemiek van Vleuten volgt zichzelf op als Wielrenster van het Jaar

Laatste tien winnaars Gerrie Knetemann Trofee

2022: Fem van Empel

2021: Mick van Dijke

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Lorena Wiebes

2018: Harrie Lavreysen

2017: Fabio Jakobsen

2016: Sam Oomen

2015: Elis Ligtlee

2014: Wilco Kelderman

2013: Mathieu van der Poel