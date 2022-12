Worst en Brand terug in WB-selectie voor Gavere, Van Empel nog vraagteken

Annemarie Worst en Lucinda Brand zijn opgenomen in de wereldbekerselectie voor Gavere op 26 december. Beide rensters lagen er de afgelopen weken uit door een blessure of ziekte.

Worst viel anderhalve maand geleden op het EK in Namen uit met rugklachten en reed daarna geen veldrit meer. Brand reed in Boom voor het laatst een cross. De 33-jarige Nederlandse kampte met een verkoudheid en met een ontsteking aan haar hand.

Brand en Worst keren een aantal dagen voor Gavere weer terug in koers; beiden staan op de startlijst voor de Zilvermeercross in Mol.

Extra rust Van Empel

Ook Fem van Empel staat op de lijst voor Gavere, al is er nog geen definitieve knoop doorgehakt. Van Empel kampt nog met naweeën van haar val in Val di Sole afgelopen weekend, vertelt bondscoach Gerben de Knegt. “Van Empel neemt na haar val in Val di Sole wat extra rust, maar we hebben goede hoop dat ze er in Gavere weer bij kan zijn. Een definitieve beslissing daarover valt later deze week.’

Nederlandse selectie voor WB Gavere (26/12), vrouwen

Fem van Empel

Lucinda Brand

Denise Betsema

Puck Pieterse

Ceylin del Carmen Alvarado

Shirin van Anrooij

Inge van der Heijden

Manon Bakker

Annemarie Worst

Aniek van Alphen

Yara Kastelijn

Mirre Knaven

Larissa Hartog

Iris Offerein

Van der Poel in selectie

Bij de mannen zit Mathieu van der Poel zoals verwacht in de selectie. De Nederlander kwam in Val di Sole pas als achtste binnen. Grote afwezige is Ryan Kamp, die andere wedstrijden in deze periode de voorkeur geeft.

Nederlandse selectie voor WB Gavere (26/12), mannen

Mathieu van der Poel

Lars van der Haar

Mees Hendrikx

Pim Ronhaar

Corne van Kessel

Stan Godrie

Joris Nieuwenhuis

Danny van Lierop

David Haverdings

Bailey Groenendaal