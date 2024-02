zondag 4 februari 2024 om 09:49

Klimaatverandering noopt UCI tot aanpassen Extreme Weather Protocol

De internationale wielerunie heeft het protocol voor extreme weersomstandigheden definitief aangepast. De UCI wil zo inspelen op de toenemende hitte door klimaatverandering.

Het huidige Extreme Weather Protocol bestaat al sinds 2015 in het wielrennen en behelst alle weersomstandigheden. Door de recente ontwikkeling van de klimaatverandering wil de UCI een betere definitie voor dit protocol bij extreme hitte, zo werd eind vorig jaar al duidelijk. De wielerunie kwam dan ook met een voorstel om het Extreme Weather Protocol uit te breiden met een speciaal protocol bij extreem hoge temperaturen.

Het zogenoemde ‘High Temperature Protocol’ is dus een aanvulling op het huidige Extreme Weather Protocol en is inmiddels goedgekeurd door het UCI Management Committee. “Er zullen de komende jaren steeds meer wedstrijden in steeds lastigere klimatologische omstandigheden georganiseerd worden”, laat de UCI weten in een persbericht. “Het zal het risico op incidenten door de hitte alleen maar doen toenemen.”

Mogelijke maatregelen

In het nieuwe protocol worden onder meer vijf verschillende temperatuurzones gecreëerd: wit, groen, geel, oranje en rood. Verder worden er tal van mogelijke maatregelen gesuggereerd. Denk aan het verplaatsen van de startzone naar een schaduwrijke plaats, het bezorgen van koude dranken en ijs aan teams tijdens wedstrijden, meer motoren met bidons, het startuur aanpassen en eventueel bepaalde delen van de wedstrijd neutraliseren.

Dit betreft aanbevelingen, zo meldt de UCI, want de verantwoordelijkheid voor de beslissing ligt altijd bij de betreffende werkgroep.