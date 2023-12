vrijdag 22 december 2023 om 12:11

UCI komt met aanvullend protocol bij extreem hoge temperaturen

De UCI gaat het Extreme Weather Protocol uitbreiden met een speciaal protocol bij extreem hoge temperaturen. Als Medical Director bij de UCI heeft professor Xavier Bigard zijn voorstel gepresenteerd aan alle belangstellenden tijdens een recent congres over de WorldTour en Women’s WorldTour. Begin 2024 gaat het UCI Management Committee erover stemmen.

Het zogenoemde ‘High Temperature Protocol’ is een aanvulling op het huidige Extreme Weather Protocol, dat al sinds 2015 bestaat in het wielrennen en alle weersomstandigheden behelst. Door de recente ontwikkeling van de klimaatverandering wil de UCI een betere definitie voor dit procotol bij extreme hitte.

Als de omstandigheden daarom vragen, op verzoek van de UCI, de ploegen, de renners of de organisatie, zal onder leiding van de voorzitter van de commissarissen een werkgroep bijeen geroepen worden. Die groep gaat een actieplan bepalen om de gezondheidsrisico’s en veiligheid van de renners in kaart te brengen. Met het nieuwe ‘praktische en gebruiksvriendelijke’ protocol kan de werkgroep een objectieve beoordeling maken. Het doel is om het risico op ongevallen door hitte te verminderen.

Een gevolg kan zijn dat de startlocatie verplaatst wordt naar een omgeving met veel schaduw, dat teams extra koude drank en ijs krijgen tijdens de wedstrijd, dat er meer motoren in koers zijn met water, dat een starttijd gewijzigd wordt of dat delen van de koers geneutraliseerd worden. Dit betreft aanbevelingen, zo meldt de UCI, want de verantwoordelijkheid voor de beslissing ligt altijd bij de betreffende werkgroep.

Bij de volgende vergadering van het UCI Management Committee zal goedkeuring gevraagd worden voor het High Temperature Protocol. Die vergadering is tussen 31 januari en 2 februari in Tsjechië, rondom het WK veldrijden.