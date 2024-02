donderdag 22 februari 2024 om 16:19

Klassementsleider Jay Vine glijdt soepeltjes door vierde etappe UAE Tour

Klassementleider Jay Vine is de vierde etappe van de UAE Tour veilig doorgekomen. Heel veel concentratie vergde die rit niet. “Ik nam de tijd om naar de gebouwen om ons heen te kijken”, vertelt Vine na afloop. Hij is bij UAE-Emirates (waarvoor deze ronde zeer belangrijk is) nu de kopman, na het uitvallen van Adam Yates op woensdag.

De Australiër staat sinds de etappe van gisteren op de bovenste plaats in het algemeen klassement en is dus kopman van zijn ploeg UAE Emirates. Eigenlijk was Adam Yates de leider voor de rittenkoers, hij won de ronde al eerder en was in goede doen maar moest opgeven vanwege een val. “Er is niet veel veranderd qua strategie. Het is alleen anders dat ik nu de renner aan de leiding ben”, geeft de klimmer aan na afloop van de vierde etappe.

“Tijdens het eerste deel van de etappe ging het erg rustig, ik kon de tijd nemen om naar de gebouwen om ons heen te kijken. We bleven als team goed bij elkaar en ik had altijd Vegard Stake Laengen bij me in de buurt voor het geval dat er iets misging”, aldus de man in de leiderstrui.

In de laatste kilometers voelde Vine zich opgelucht. Toch hoopte de ploeg na afgelopen jaar op meer. “Het is jammer dat we de massasprint in Dubai niet winnen zoals vorig jaar.” Toen was Juan Sebastián Molano de snelste in de straten van de prestigieuze stad. “Maar onze prioriteit blijft nog steeds het algemeen klassement winnen”, geeft de Australiër tot slot aan.