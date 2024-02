donderdag 22 februari 2024 om 13:43

Tim Merlier is opnieuw de snelste in UAE Tour, De Kleijn weer tweede

De vierde etappe van de UAE Tour, met finish in Dubai Harbour, is gewonnen door Tim Merlier. De Belg van Soudal Quick-Step was opnieuw de snelste in de massasprint. Arvid de Kleijn moest weer genoegen nemen met de tweede plaats. Olav Kooij werd derde.

Voor de vierde etappe zakte het wielercircus af naar het emiraat Dubai. De route bleef grotendeels tussen de bebouwing, maar maakte ook een uitstapje naar de woestijn om het speciale Al Qudra Cycle Track aan te doen. Onderweg kon de wind eventueel nog voor chaos en waaiers zorgen, maar verder leek alles te wijzen op een massasprint. De renners kregen – in tegenstelling tot de etappe van woensdag – geen beklimmingen voorgeschoteld. Vlak, vlakker, vlakst: dat was het credo.

Onvermoeibare Stewart en Vanhoucke in de aanval

De vlucht van de dag kwam al vroeg tot stand en bestond uit slechts twee renners. Drie keer raden: Mark Stewart was net als in de eerdere ritten-in-lijn van de partij. De Brit van Team Corratec-Vini Fantini – die aan de leiding staat in het sprint- en tussensprintklassement – kreeg dit keer het gezelschap van Harm Vanhoucke van Lotto Dstny. Dit bleek een ideale situatie voor de sprintersploegen en zo liep het verschil al snel op tot boven de vier minuten.

Maar echt uitzicht op de ritzege, hadden Stewart en Vanhoucke nooit. De Brit was vooral mee om weer de nodige punten te sprokkelen voor het sprint- en tussensprintklassement. Er werd hem bij de tussensprints geen strobreed in de weg gelegd en dus deed Stewart opnieuw uitstekende zaken. De 28-jarige renner liet zich vervolgens weer inrekenen door het peloton, in de wetenschap dat de buit binnen was. Vanhoucke was zo in de daaropvolgende kilometers op zichzelf aangewezen.

Wandeletappe

De Belg reed nog wel een tijdje alleen voor het peloton uit, maar werd op goed vijftig kilometer van de finish weer in de kraag gevat door de mannen van Alpecin-Deceuninck, Jayco AlUla en dsm-firmenich PostNL. De sprintersteams hoefden zich niet eens bovenmatig in te spannen om Vanhoucke weer in te rekenen. Het tempo in het peloton lag niet al te hoog. Sterker, het had iets weg van een wandeletappe. Alles leek te wijzen op een sprint en een sprint kregen we ook na 168 kilometer koers.

In de laatste tien kilometer nam de nervositeit in het peloton zienderogen toe en probeerden de sprinttreintjes zich zo goed mogelijk te handhaven. In de laatste drie kilometer werd het peloton opgeschrikt door een valpartij van een tiental renners, met als bekendste slachtoffer Pascal Ackermann. De snelle Duitser van Israel-Premier Tech zou dus niet meesprinten om de zege. Intussen namen de mannen van Alpecin-Deceuninck in de sprintvoorbereiding.

Twee op twee voor Merlier

De beoogde afmaker van de Belgische ploeg, Kaden Groves, kwam in de chaotische sprint echter niet in het stuk voor. Kooij zat in tegenstelling tot de eerste sprintrit wel aardig goed van voren en besloot al vroeg als eerste aan te zetten. De Nederlander werd echter snel en duidelijk geremonteerd door Merlier. De winnaar van de openingsrit ging met machtige pedaalslagen op en over Kooij en wist de opkomende De Kleijn achter zich te houden. Kooij werd nog wel derde.

Verder in de top-5 zien we de namen van Stanisław Aniołkowski (Cofidis) en Jakub Mareczko (Team Corratec-Vini Fantini). Fabio Jakobsen kwam er opnieuw niet echt aan te pas en finishte als zesde. Dylan Groenewegen, Sam Bennett en Mark Cavendish waren al helemaal in geen velden of wegen te bekennen.