Kiel Reijnen (35) verruilt het wegwielrennen voor gravel racing

Kiel Reijnen is bezig aan zijn laatste seizoen in het wegwielrennen. Na elf profseizoenen verruilt de Amerikaanse wielrenner, die aan zijn zesde jaar bij Trek-Segafredo bezig is, zijn racefiets voor een gravelbike.

“Ik wil echt niet het gravelracen veranderen of mijn stempel erop drukken. Ik wil enthousiast zijn en andere mensen enthousiast maken”, vertelt Reijnen in een uitgebreide Q&A op de website van Trek-Segafredo. “Meer mensen aan het fietsen krijgen is altijd positief en daarom ben ik altijd vóór E-bikes en gravelbikes geweest. Ik ben vóór elke variant die je maar wilt, want hoe meer mensen eropuit gaan en het ervaren, des te beter.”

Er zijn meerdere redenen waarom de Amerikaan het wegwielrennen vaarwel zegt. Voor zijn gevoel heeft hij op dit punt van zijn leven zijn plafond als profrenner bereikt. Ook voelde hij zich niet meer zo nuttig als hij zou willen zijn. “Maar de belangrijkste reden is dat ik nu twee kinderen heb. Mijn oudste dochter gaat naar school en het reizen wordt steeds moeilijker. Corona heeft alles wellicht ook versneld, anders was ik misschien nog een of twee jaar doorgegaan.”

Reijnen verliet vorige maand vroegtijdig de Vuelta a España vanwege een blessure. Voor hij met wielerpensioen gaat, rijdt hij nog de Eurométropole Tour (29 september), mogelijk Parijs-Roubaix (3 oktober) en sowieso Binche-Chimay-Binche (5 oktober), Parijs-Bourges (7 oktober) en Parijs-Tours (10 oktober). “Dat is een leuke manier om de dingen af te sluiten, want België is het hart van de wielersport”, zegt hij.

“Het is ook daar waar het als jongeling allemaal begon, om in België van de sport te proeven. Zo bepaal je of dit iets voor je is, of niet. Door daar mijn laatste koersen te rijden, maakt de cirkel min of meer compleet”, aldus Reijnen.

Via Type 1-Sanofi en UnitedHealthcare naar Trek-Segafredo

Reijnen acteerde enkele jaren in het continentale circuit, voordat hij in 2011 prof werd bij Type 1-Sanofi. In zijn eerste jaar bij de ploeg won hij vier ritten en het klassement in de Tour of Rwanda. Na twee jaar verkaste hij naar UnitedHealthcare en voor die ploeg zou hij drie seizoenen koersen. In de Verenigde Staten was hij succesvol, onder andere in de USA Pro Challenge en de Tour of Utah. Sinds 2016 rijdt hij voor Trek-Segafredo.

In zijn eerste jaar bij het team won hij wederom een rit in de Tour of Utah. Later ontwikkelde hij zich tot een gewaarde helper in het Amerikaanse WorldTeam.