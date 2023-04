Keert de Tour de Yorkshire terug? “Zijn bezig om genoeg financiële steun te regelen”

De Tour de Yorkshire is sinds 2019 niet verreden, maar nu zijn er plannen om de wedstrijd opnieuw te organiseren. “We zijn bezig om genoeg financiële steun te regelen, zodat we zeker zijn dat het evenement net zo groot kan worden als voorheen”, zegt Robin Scott, de nieuwe eigenaar van Welcome to Yorkshire, het reisbureau dat voorheen ook medeorganisator was van de rittenkoers.

In 2020, 2021 en 2022 ging de Tour de Yorkshire niet door. Dat kwam door coronamaatregelen en financiële problemen. Scott is nu echter in gesprek met de UCI en de British Cycling (de Britse wielerbond) om de ronde weer terug op de kalender te krijgen. Het is de bedoeling dat dit in 2014 gebeurt, tien jaar nadat de Tour de France van start ging in Yorkshire.

De laatste editie van de Tour of Yorkshire, in 2019, werd gewonnen door Chris Lawless. Greg van Avermaet (tweede) en Eddie Dunbar (derde) mochten mee op het eindpodium. Van Avermaet had de wedstrijd een jaar eerder op zijn naam geschreven. Sinds de eerste editie in 2015 zetten ook Lars Petter Nordhaug, Thomas Voeckler en Serge Pauwels zich op de erelijst.