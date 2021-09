Nu al een streep door Tour de Yorkshire 2022

De Tour de Yorkshire gaat in 2022 opnieuw niet verreden worden. De coronacrisis en financiële problemen zorgden er al voor dat de Britse rittenkoers in 2020 en 2021 al niet kon doorgaan, maar nu is door de lokale organisatie en de ASO ook al een streep gezet door de editie van 2022.

Aan de beslissing om de ronde af te gelasten zijn veel discussies voorafgegaan, maar het besluit zou wel in goed overleg genomen zijn. De genoemde reden: de impact van de coronapandemie, in combinatie met escalerende financiële uitdagingen en de nodige onduidelijkheid. “Dat heeft geleid tot een standpunt dat het evenement in 2022 niet levensvatbaar is”, klinkt het in een persbericht.

Over de financiële problemen werd onlangs al bericht in de media. Diverse lokale autoriteiten uit het graafschap Yorkshire waren bereid een extra bijdrage te doen om het budget rond te krijgen, maar Leeds, Kirklees en Calderdale waren daarmee nog niet akkoord. De ASO verleende zelf geen extra steun. De Franse organisator liet eerder al weten niet garant te staan voor het mogelijke verlies dat geleden zou worden.

ASO: “Dit verdient zeker een vervolg”

Namens de ASO reageert CEO Yann Le Moenner op het besluit. “Na twee geannuleerde edities vanwege de coronapandemie, en als je de economische factoren in overweging neemt, is besloten om in onderling overleg de Tour de Yorkshire niet te organiseren in 2022. Hoe dan ook, de Tour de France en ASO zullen in contact blijven met Yorkshire vanwege het fantastische Grand Départ in 2014 en de vijf succesvolle edities van de Tour de Yorkshire. Dat verdient zeker een vervolg”, aldus Le Moenner.

Brian Facer van British Cycling is helder in zijn reactie. “Dit is overduidelijk heel teleurstellend voor iedereen die de waarde inziet die de Tour de Yorkshire heeft op de regio en wielrennen in Groot-Brittannië. Dan heb ik het alleen over de economische boost voor Yorkshire, maar ook de mensen die geïnspireerd zijn om zelf te gaan fietsen”, vertelt hij. “De lokale autoriteiten hebben fantastisch werk gedaan en verdienen daar de complimenten voor. We zullen samen blijven werken met Welcome to Yorkshire en ASO om grote wielerwedstrijden te organiseren in de toekomst.”

De Tour de Yorkshire is vanwege de coronacrisis twee jaar op rij afgelast. In 2019 was Chris Lawless de laatste winnaar van de rittenkoers.