Onduidelijkheid over doorgaan Tour de Yorkshire in 2022

Het is nog altijd niet duidelijk of de Tour de Yorkshire in 2022 kan doorgaan. Het budget voor een nieuwe editie van de Britse rittenkoers is nog niet rond. Wel hebben zes gemeenten aangegeven een extra bijdrage van 100.000 pond te willen leveren.

Volgens The Yorkshire Post hebben de lokale autoriteiten van North Yorkshire, Barnsley, Richmondshire, East Riding, Redcar & Cleveland en Craven bevestigd dat zij elk 100.000 pond extra investeren (bovenop hun huidige bijdrage van 100.000 pond), mocht de organisatie het budget uit sponsoring niet rond krijgen. Dit komt neer op 600.000 pond, omgerekend ongeveer 700.000 euro.

Of Leeds, Kirklees en Calderdale ook instemmen met deze extra bijdrage, is nog niet bekend. Daardoor is het nog hoogst onzeker of de Tour de Yorkshire verreden kan worden. Volgens de lokale krant wordt binnenkort duidelijkheid verwacht. Van de ASO hoeft geen steun verwacht te worden. De Franse organisator heeft laten weten niet garant te staan voor het mogelijke verlies dat geleden wordt.

De Tour de Yorkshire is vanwege de coronacrisis twee jaar op rij afgelast. In 2019 was Chris Lawless de laatste winnaar van de rittenkoers. Het plan is om in 2022 opnieuw een vierdaagse (Beverley-Redcar, Skipton-Leyburn, Barnsley-Huddersfield, Halifax-Leeds) te organiseren. Ook staat een tweedaagse vrouwenwedstrijd op de planning.