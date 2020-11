Tour de Yorkshire is ook voor volgend seizoen afgelast

De Tour de Yorkshire gaat volgend seizoen, net als dit jaar, niet door. De organisatie van de Britse meerdaagse wielerronde is echter vastberaden om in 2022 terug te keren op de wielerkalender.

De Tour de Yorkshire zou dit jaar worden gehouden van 30 april tot en met 3 mei, maar als gevolg van de ontwikkeling van het coronavirus werd de wedstrijd noodgedwongen afgelast. Omdat de gezondheidscrisis nog altijd de nodige onzekerheid met zich meebrengt, heeft de organisatie nu besloten dat ook de editie van 2021 niet doorgaat.

“We kijken er nu allemaal naar uit om al onze energie te steken in het terugbrengen van de ronde in 2022”, laat de organisatie weten in een persbericht.

Unfortunately, the 2021 Tour de Yorkshire will be postponed until 2022.

It was a difficult decision to make but given the developing COVID-19 situation, @welcome2yorks and @amaurysport will instead focus on bringing the #TDY race back bigger and better than ever in 2022. pic.twitter.com/GOSEsqDsRo

— Tour de Yorkshire 🚴 (@letouryorkshire) November 11, 2020