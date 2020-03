Kanshebbers blikken vooruit op Kuurne-Brussel-Kuurne zondag 1 maart 2020 om 13:25

Het parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne is vernieuwd. Een stuk lastiger, volgens diegenen die de omloop hebben verkend. WielerFlits was vanmorgen bij de start en polste bij een tiental potentiële kanshebbers naar hun mening en/of verwachtingen.

“Deze editie is ongetwijfeld een stuk zwaarder dan we gewend zijn in Kuurne. Zeker met de voorspelde wind. Wellicht krijgen we zo een nieuwe kans om mee te strijden voor de overwinning.” Van Avermaet is blij met het hertekende parcours. “Het biedt mogelijkheden. Met slechts één plaatselijke ronde blijft het sowieso minder gesloten. Nu nog hopen dat ik voldoende gerecupereerd ben van gisteren. Wellicht lukt dat nog niet in de beginfase, maar ik verwacht wel dat ik de goede benen terugvind in de finale.”

Tim Merlier: “Smalle wegen in voordeel van vluchters”

“Hoe ik me voel? Bijzonder nerveus voor mijn eerste semi-klassieker in het voorjaar. Ik weet met mezelf geen raad”, grijnst Belgisch kampioen Tim Merlier. “Ik hoop dat ik overleef. Ja, ik heb het parcours verkend. Het wordt kwestie van goed positioneren op de hellingen. Dat zag ik gisteren nog eens bevestigd op tv. Met Jonas Rickaert als piloot moet dat lukken. Hopelijk ligt mijn tempo dan hoog genoeg om er boven bij te zijn. Als een groepje wegrijdt, zijn die wel altijd in het voordeel, want er worden in de finale smalle wegen aangedaan.”

Jasper Stuyven: “Nieuwe parcours is in mijn voordeel”

Jasper Stuyven kan een unieke dubbel realiseren door de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne in hetzelfde seizoen te winnen. “Mijn insteek vandaag is dezelfde als die van gisteren: een goede koers proberen rijden. Het nieuwe parcours is een positieve evolutie voor mij. Het is zwaarder geworden en dat is mijn voordeel tegenover pure sprinters.” Aan de ploegsfeer zal het alvast niet liggen volgens Stuyven. “We zijn uitstekend op elkaar ingespeeld.”

Sep Vanmarcke: “Ik ga zeker niet uit van sprint met grote groep”

Sep Vanmarcke was niet tevreden van zijn prestatie in de Omloop. “Ik ben erdoor gezakt. Ik weet dat ik nog in opbouw ben, maar ik had toch gehoopt om met de beteren mee te doen. En met de weersomstandigheden van gisteren wordt dat ook nog uitvergroot.” Vandaag hoopt de kopman van EF Education beter te doen. “Ik heb verkend, ja. Het wordt een slopende finale. Na de laatste helling volgen smalle wegen met veel open stukken. We hebben Halvorsen mee als sprinter, maar ik ga niet uit van een sprint met een grote groep. Jens Keukeleire, Jonas Rutsch en ikzelf moeten alert zijn.”

Tiesj Benoot: “Niet in verdediging geraken”

Tiesj Benoot was niet voorzien voor Kuurne. “Maar ploegmaat Jasha Sütterlin voelde zich niet zo goed, terwijl ik best nog wat extra koersritme kan gebruiken. Daarnaast zie ik dit als een extra kans.” Team Sunweb heeft ook Cees Bol mee op te sprinten. “Maar we gaan niet wachten. Daar hebben we het de voorbije winter uitgebreid over gehad. We gaan koersen. Zelfs als Michael Matthews meedoet. Het is de bedoeling om nooit in de verdediging te geraken. Aan Cees om zich onderweg zoveel mogelijk te sparen voor het geval het toch samen zou blijven.”

John Degenkolb: “Zeker geen groepssprint straks”

Voor John Degenkolb wordt het de eerste wedstrijd op Belgische bodem voor zijn nieuwe ploeg Lotto Soudal. “Hier aan de start staan als lid van een Belgische ploeg is echt wel iets speciaals. Het vernieuwde parcours vandaag is een volgende stap om deze wedstrijd nog meer de uitstraling van een klassieker te geven, met een meer onvoorspelbaar verloop. Na mijn ziekte heb ik goed getraind deze week en voel ik me op tijd in orde. Een groepssprint straks? Absoluut niet.”

Jasper Philipsen: “Afwachten hoe de vorm is na een maand zonder competitie”

“Ik heb er goesting in vandaag”, zegt Jasper Philipsen. “Ik ben in een goede conditie om vandaag een rol te spelen, al is het is toch wat afwachten hoe het zal lopen. In de Tour Down Under was ik goed, maar dat is alweer meer dan een maand geleden.” De renner van UAE Emirates kijkt met vertrouwen uit naar de finale. “De wedstrijd is wat zwaarder gemaakt maar ik zie dat niet meteen als een nadeel.”

Timothy Dupont: “In top 30 hellingen boven komen”

“Ik heb de finale verkend in extreem slecht weer. Loodzwaar, was het toen. En met de voorspelde gure wind zal het vandaag niet anders zijn. Is dit te vergelijken met de Omloop Het Nieuwsblad? Er zijn minder kasseien en minder hoogtemeters te trotseren, maar het wordt vooral afwachten hoe er gekoerst wordt.” Dupont is conditioneel in orde en hoopt te overleven. “Normaal moet ik sterk genoeg zijn om op de klimmetjes in de top dertig boven te komen.”

Dries De Bondt: “We moeten opletten voor waaiers”

Dries De Bondt heeft in Kuurne-Brussel-Kuurne vooral een dienende rol voor kopman Tim Merlier. “Hoe de koers vandaag zal verlopen is moeilijk te voorspellen door de wind. Het zal de hele koers opletten zijn voor waaiers, zeker als het gaat regenen en nog meer gaat waaien. In de finale is het dan vooral wind op kop, waardoor de accordeon snel dicht plooit. Dan kunnen we nog iets goedmaken met Tim als dat nodig is, en hem goed afzetten.”

Fabio Jakobsen: “Wil actief meekoersen”

Cees Bol: “Groot voordeel dat ik gisteren niet heb gekoerst