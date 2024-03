The Outline • maandag 11 maart 2024 om 10:00 maandag 11 maart 2024 om 10:00

Kan One Cycling rendement op investering in profwielrennen creëren?

Analyse Er zijn maar weinig zaken in de profwielerwereld die de afgelopen maanden zoveel roddels en inkt hebben gegenereerd als het One Cycling initiatief, maar deze week kwam het nieuws naar buiten dat het project misschien aan de randen begint te rafelen. Dit schrijft het Amerikaanse platform The Outerline met wie WielerFlits een samenwerking is gestart en geregeld artikels van zal overnemen.

Er zijn recente berichten dat een tak van het Saoedische staatsinvesteringsfonds PIF klaar was om een substantiële investering te doen in het project (naar verluidt 250 miljoen euro). Ook werd er gesproken over geheime bijeenkomsten in Londen een paar weken geleden, gecoördineerd door het internationale adviesbureau EY (voorheen Ernst & Young) en bijgewoond door verschillende profteams Er zijn echter geen formele verklaringen of aankondigingen geweest van de mensen achter One Cycling zelf. Volgens de Franse sportkrant L’Equipe zijn er nu verschillende WorldTour-teams die de financiële basis van het project in twijfel beginnen te trekken of zich helemaal terugtrekken.

En met de bevestiging van vorige week dat Tour de France-organisator ASO (op de foto staat Richard Plugge met de ceo van ASO Yann Le Moenner) het project niet steunt, is het nu nog moeilijker om te zien hoe One Cycling succesvol kan worden voortgezet. Een duidelijk plan hoe een externe investeerder een aantrekkelijk rendement op zijn investering kan verwachten ontbreekt ook nog steeds. Het ontbreken van vrouwenkoersen in het hele plan is ook een groot gemis. Dit duidt op een kortzichtig beleid.

Over PIF gesproken, het fonds heeft deze week geïnvesteerd in pro-tennis, in een overeenkomst die wordt omschreven als “meerjarig strategisch partnerschap”. Er werd meteen bezorgdheid geuit – door opmerkelijke tennisalumni als Martina Navratilova en Chris Evert – over de voortdurende dreiging van sportwashing en de behandeling van vrouwen door Saoedi-Arabië. Desalniettemin categoriseerde de ATP Tour de overeenkomst als “een gezamenlijke verbintenis om de toekomst van de sport te stimuleren” en zei: “Met PIF’s toewijding aan de volgende generatie – het stimuleren van innovatie en het creëren van kansen voor iedereen – is de weg vrij voor een transformatieve nieuwe periode van vooruitgang.”

En PIF voegde eraan toe: “Dit strategische partnerschap past in onze bredere visie om de kwaliteit van leven te verbeteren en transformatie in de sport te stimuleren, zowel in Saoedi-Arabië als in de rest van de wereld.”

De investeringsactiviteiten van de PIF hebben tot veel verschillende en polariserende meningen geleid, terwijl het een consistente focus op sportentiteiten en -initiatieven heeft behouden. Toch lijkt het er ook op dat profwielrennen waarschijnlijk niet in de portefeuille van het soevereine fonds zal worden opgenomen.

Het lijkt ook een goed moment om opnieuw de vraag te stellen wat precies de intenties van EY zijn in de wielerindustrie. In een artikel op CyclingNews werd gesuggereerd dat EY de voorgestelde One Cycling deal aan het pushen was om “een significante vergoeding” te verdienen. Niet verwonderlijk; voorwaardelijke succesvergoedingen zijn een vrij standaard bedrijfsaanpak voor de meeste van deze wereldwijde adviesbureaus, hoewel sommigen ervan beschuldigd worden zich meer zorgen te maken over de grootte van de vergoeding dan over de kwaliteit van de deal. We weten dat EY al een goede relatie heeft opgebouwd met de UCI, door regelmatig gloedvolle economische rapporten te produceren, zoals het recente onderzoek naar de economische impact van de wereldkampioenschappen in Glasgow (waarin stond dat “ze op elk niveau een ongekend succes waren” – ondanks het feit dat het budget ruimschoots werd overschreden).

EY is ook betrokken bij het proces van de UCI om de financiële status en kwalificaties van geregistreerde professionele raceteams te controleren en door te lichten. Het bedrijf heeft duidelijk belang bij het opbouwen van een groter platform en zichtbaarheid binnen de sport. Gezien de oorspronkelijke en stilzwijgende steun van UCI President David Lappartient lijkt het waarschijnlijk dat EY via die weg in het One Cycling project is gekomen.

De beweegredenen van EY zijn begrijpelijk in de context van “transformeer het profwielrennen en ontvang een grote aanmoedigingspremie”. Het roept echter de vraag op waarom een zeer geavanceerd bedrijf als EY de teams niet zou hebben geholpen om een aantrekkelijker bedrijfsmodel op te stellen om zeer ervaren investeerders zoals PIF aan te trekken, of waarom het zou hebben toegestaan dat er iets van haar activiteiten uitlekte naar de pers voordat de deal werd getekend. Het zal interessant zijn om dieper op deze vraag in te gaan als het businessplan of de ondersteunende documenten van One Cycling ooit aan het licht komen.

Dit artikel is geschreven door het Amerikaanse platform The Outerline (Steve Maxwell / Joe Harris / Spencer Martin) met wie WielerFlits een samenwerkingsverband heeft. The Outerline schrijft diepgaande artikelen en commentaren over de economie, het bestuur, de structuur en de competitie van het profwielrennen. Ook in de wereld van de anti-doping hebben zij goede ingangen en schrijven ze geregeld opzienbarende verhalen.